BMCE Capital clôture avec succès son programme d’open innovation CAP’Tech

BMCE Capital, Pôle Banque d’Affaires de BANK OF AFRICA – BMCE Group, a clôturé avec succès son programme d’open innovation « CAP’Tech by BMCE Capital ».

Ce programme, démarré en septembre 2019, s’inscrivait dans le cadre de la transformation digitale de la Banque d’Affaires et avait pour objectif de concevoir des solutions visant l’amélioration de l’expérience client, le renforcement de la collaboration interne ou l’optimisation du processus de prise de décision au sein de BMCE Capital, selon un communiqué de presse.

Réalisé en partenariat avec LaStartupFactory, ce programme a drainé plus de 200 candidatures de start-ups africaines et issues de la diaspora africaine. 9 d’entre elles, issues du Maroc, du Togo, de la Côte d’Ivoire et du Ghana ont été short-listées et ont participé fin 2019 à un bootcamp de 3 jours intensifs, afin de co-créer avec les équipes de BMCE Capital des solutions adaptées aux challenges identifiés, précise le texte du communiqué.

Aujourd’hui et à l’issue de ce programme, BMCE Capital a déployé avec succès auprès de sa clientèle une solution innovante, à savoir le 1er chatbot de la place dédié aux métiers de la Banque d’Affaires. Baptisé « BK Financial Bot », cet agent conversationnel permet aux clients de recevoir directement sur leur mobile des informations clés sur les marchés et sur leurs opérations. Développée en partenariat avec la startup SEMOA Togo, cette solution continue à s’enrichir régulièrement avec de nouvelles fonctionnalités réservées à la clientèle de BMCE Capital.

Au terme du programme « CAP’Tech by BMCE Capital », la Banque d’Affaires reste engagée dans sa transformation digitale et souhaite, dans ce cadre, poursuivre le développement d’initiatives innovantes en collaboration avec l’écosystème africain de startups.

LNT avec CDP