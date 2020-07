BMCE Capital Bourse lance un chatbot dédié à l’intermédiation boursière

Dans le cadre du renforcement de son offre digitale, BMCE Capital Bourse offre désormais sa version du chatbot ‘BK Financial Bot’, annonce un communiqué de la filiale de Bank of Africa.

Premier agent conversationnel dédié aux métiers de la banque d’affaires, BK Financial Bot, disponible sur le marché ce printemps pour l’activité de gestion d’actifs, permet désormais aux clients de BMCE Capital Bourse de recevoir sur WhatsApp de manière instantanée et sécurisée, les informations clés concernant le marché boursier marocain et leurs portefeuilles Titres et Espèces.

Intuitif, sécurisé et disponible 24h/24 et 7J/7, BK Financial Bot a été conçu pour faciliter l’accès aux informations boursières clés, déclare-t-on auprès de BMCE Capital Bourse.

Ce chatbot, fruit du programme d’innovation ouverte Cap’Tech by BMCE Capital, est évolutif et sera enrichi dans les prochaines semaines par de nouveaux services couvrant d’autres métiers de la Banque d’Affaires.