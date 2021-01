BMCE Capital Asset Management, filiale tunisienne dédiée à la gestion d’actifs du groupe BMCE Capital, a obtenu la certification ISO 9001 Version 2015 de son système de management de la qualité, devenant ainsi la première société de gestion de la place à en bénéficier.

A travers cette certification, décernée par AFNOR AFAQ, le groupe BMCE Capital réaffirme son engagement fort à offrir à ses partenaires et clients une expérience de qualité répondant aux normes et exigences internationales et ce à travers toutes ses implantations, indique le groupe dans un communiqué.

BMCE Capital Asset Management, filiale de BMCE Capital Tunisie (Banque d’Affaires tunisienne du groupe BMCE Capital), est la première société de gestion d’OPCVM indépendante agréée sur le marché tunisien.

Elle développe et gère une gamme complète d’OPCVM (Obligataire et Mixtes) adaptée au besoin de ses investisseurs (Institutionnels, Entreprises et Particuliers) selon leurs différents profils de placement, rappelle la même source.

