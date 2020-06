PARTAGER Blue Chili lance Solution-Covid expo

Il s’agit d’un salon virtuel B to B rassemblant les prestataires offrant des solutions et des produits qui aideront les entreprises à dépasser la crise et à reprendre le chemin de la croissance.

Après de trois mois d’une gestion exemplaire de la crise sanitaire du COVID19 par le Maroc, est venu aujourd’hui le temps de la reprise économique. Les entreprises devront faire preuve de résilience, de responsabilité et d’innovation pour retrouver le chemin de la croissance tout en préservant la santé de leurs collaborateurs.

Afin de contribuer efficacement à cette dynamique, l’agence d’événementiel marocaine Blue Chili lance une initiative unique au monde en organisant les 22 et 23 juillet 2020 SOLUTION-COVID EXPO, un salon virtuel B to B visant à rapprocher en toute sécurité les dirigeants d’entreprises des solutions et des partenaires dont ils ont besoin pour contrer la crise et retrouver la croissance.

Avec un espace d’exposition, un programme de conférence et des trophées, cet événement innovant et audacieux promet de tenir toutes ses promesses grâce à une plateforme technologique ergonomique de pointe favorisant la mise en relation entre offreurs et demandeurs de solutions.

La pandémie du COVID19 a impacté le monde entier, en quelques semaines, ce qui était inimaginable devient une réalité. Pour limiter la propagation du virus et à quelques exceptions près, les pays ont fermé leurs frontières, les transports ont été suspendus, les événements annulés et beaucoup d’entreprises mises à l’arrêt. Les conséquences de ce cataclysme économique se feront sentir pendant plusieurs mois voire années. Pour tirer leur épingle du jeu, les entreprises doivent s’organiser et surtout s’adapter aux nouvelles contraintes identifiées et celles à venir.

C’est dans ce contexte très particulier que sera organisé SOLUTION-COVID EXPO, un salon professionnel virtuel visant à réunir tous les fournisseurs de solutions et de produits afin de les mettre en relation avec les dirigeants qui en ont besoin. Les entreprises auront besoin de deux types de solutions : d’une part, celles directement liées aux contraintes sanitaires comme les produits d’hygiène ou de sécurité, les équipements de protection, les aménagements spéciaux, les mises en conformités, les formations spécifiques ou le financement et d’autre part, les solutions répondant à des besoins latents mis à nu lors de cette crise, comme l’infrastructure IT, la dématérialisation, l’organisation, la qualité, le e-learning ou la signalétique.

Grâce à l’évolution des technologies, SOLUTION-COVID EXPO sera déployé sur une plateforme exceptionnelle permettant de vivre une expérience d’une grande efficacité autant pour l’exposant que pour le visiteur. Comme dans un salon physique, chaque exposant disposera d’un stand en 3 dimensions, personnalisé à ses couleurs où il pourra accueillir tout au long des deux jours que durera le salon, des clients et des prospects en recherche de solutions. L’exposant pourra ainsi remettre une plaquette, montrer une vidéo et surtout communiquer en direct soit par messagerie instantanée soit par une communication audiovisuelle permettant de se voir et de s’entendre.

Chaque dirigeant qui visite le salon pourra constituer pendant sa visite une boite à outils sur mesure pour dépasser la crise. Au fur et à mesure de sa visite, le participant récupérera les cartes de visite, les catalogues, les plaquettes ou les vidéos qu’il aura trouvé utiles. Il pourra ainsi prendre le temps de comparer les offres et de sélectionner celles qui conviennent le mieux à son entreprise. Un catalogue regroupant l’ensemble des solutions dédiées aux entreprises sera remis aux visiteurs afin de pouvoir l’utiliser à volonté.

Un programme scientifique de haut niveau est prévu avec plus d’une douzaine de conférences et de tables rondes complémentaires et adaptées au contexte. Seront ainsi traités des sujets aussi variés que le financement de l’exploitation en période de crise, la mise à niveau digitale, les normes d’hygiènes pour les entreprises responsables ou l’agilité opérationnelle. Les experts partageront également des vidéos explicatives courtes pour expliquer leurs solutions. Les solutions les plus appréciées seront récompensées par des trophées dans trois catégories : Innovation, Agilité et Responsabilité.

La majorité des entreprises profiteront de l’été pour se mettre à niveau, se structurer et préparer la rentrée de septembre. SOLUTIONS-COVID EXPO se tiendra les 22 et 23 juillet 2020 soit une semaine avant Aid Al Adha et prévoit d’accueillir 5000 dirigeants et 100 exposants d’une vingtaine de spécialités différentes et complémentaires.

VERBATIMS

Hicham BENNIS, Commissaire Général du Salon :

« Ce salon contribuera à mettre en relation en toute sécurité des professionnels qui ont besoins les uns des autres et qui n’ont pas d’autres moyens de se rencontrer ! »

« Notre métier est de créer des temps forts, des moments de rencontre et de création de valeur. Si la crise sanitaire nous prive des rencontres physiques, la technologie nous ouvre un océan de possibilités, il suffit de faire preuve de créativité et d’audace. »

« Comme disait Socrate « Ce qui fait l’Homme, c’est sa grande faculté d’adaptation », aujourd’hui plus que jamais les dirigeants d’entreprises doivent s’adapter et faire preuve d’agilité. La crise économique n’épargnera aucun pays et aucun secteur, ce qui fera la différence c’est comment nous allons appréhender cette crise ! »

LNT avec CDP