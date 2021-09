Les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca affichent au terme du premier semestre de 2021 (S1-2021), un chiffre d’affaires (CA) global de 124,9 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 7,2% par rapport à la même période en 2020, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Cette évolution est portée essentiellement par la reprise de l’activité des industries (+9,7% à 78,7 MMDH) couplée à une légère amélioration des revenus des financières (+1,6% à 34,7 MMDH) ainsi qu’à la progression des primes émises brutes du secteur Assurances & Courtage (+8,8% à 11,6 MMDH), indique BKGR dans son document « Earnings T2-2021 ».

La cote industrielle affiche des revenus en amélioration de +9,7% à 78,7 MMDH, intégrant essentiellement une appréciation des ventes de la distribution spécialisée, notamment Auto Hall (+2,3x), profitant d’un effet de base favorable (arrêt d’activité au deuxième trimestre de 2020), du renforcement du pouvoir d’achat des ménages après avoir épargné durant la période de confinement et de l’assouplissement des conditions de financement notamment avec le retour du crédit gratuit. S’y ajoutent une appréciation des ventes des opérateurs Bâtiment et travaux publics, notamment de Sonasid (+69,4%) ayant profité d’un effet prix/volume positif et Lafargeholcim Maroc (+25,6%) suite à la reprise des écoulements du secteur ainsi que de la bonne performance commerciale des opérateurs gaziers, à savoir Totalenergies Maroc (+25,5%) et Afriquia Gaz (+16,9%) sous l’effet combiné de la hausse des tonnages écoulés et du redressement des prix du brut à l’international, relève le document. La progression de +1,6% du Produit net bancaire (PNB) des financières à 34,7 MMDH provient principalement de Bank of Africa (+169 millions de dirhams (MDH)), de BCP (+150 MDH), de Cih Bank (+ 98 MDH) et d’Attijari Wafabank qui contribue à hauteur de 87 MDH à la hausse du PNB global des Banques cotées. Une décélération du rythme de croissance du PNB a été observée durant ce semestre (+1,6% au S1 2021 vs. S1 2020 contre +6,3% au S1 2020 vs. S1 2019), fait observer BKGR, expliquant cette situation par la non-récurrence de l’impact positif de l’intégration dans le périmètre de consolidation de BCP des nouvelles filiales africaines acquises au T4 2019 et de la dynamique de la marge d’intérêt d’Attijari Wafabank constatée au S1 2020 (+8,6%)

L’amélioration de +8,8% du CA du secteur Assurance & Courtage à 11,6 MMDH, tenant compte de la croissance à deux chiffres de l’activité Vie (+17,8% à 4 MMDH) émane principalement de Wafa Assurance, (+ 447 MDH) en raison de la reprise de l’épargne et la hausse de +4,6% de la Branche Non-Vie à 7,4 MMDH observée chez l’ensemble des opérateurs du secteur coté.

Investissements: Les sociétés cotées mobilisent 6,4 MMDH

L’enveloppe globale d’investissements mobilisée par les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ressort en hausse de 1,1% à 6,4 milliards de dirhams (MMDH), en comparaison avec le premier semestre de 2020, selon BMCE Capital Global Research.

Cette évolution inclut le redressement des CAPEX de Maroc Telecom (+78,3% à 2,1 MMDH) et des opérateurs en placements immobiliers, essentiellement Aradei Capital (+5x à 637 millions de dirhams (MDH) ) en raison de sa prise de participation dans un OPCI auprès du Groupe bancaire BMCI pour un total de 557 MDH, précise BKGR.

Toutefois, cette hausse a été atténuée par la non-récurrence du règlement du droit de jouissance complémentaire relatif à la prorogation du contrat de Fourniture d’Énergie Électrique aux Unités 1 à 4 de Taqa Morocco pour un montant de 1,5 MMDH, poursuit la même source. Dans le détail, 32,9% des CAPEX ont été drainé par l’opérateur télécom historique IAM, suivi de Managem avec une part de 20,7% (1,3 MMDH alloués principalement au projet Tri-K). Au volet bilanciel, l’endettement financier net des valeurs cotées s’allège de -3,4% par rapport au 31/12/2020 pour s’établir à 55 MMDH à fin juin 2021. Comme à l’accoutumée, Maroc Telecom polarise 27,1% de l’encours global, suivi de Taqa Morocco qui s’accapare de 12,5%.

