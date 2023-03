La compagnie aérienne Binter a présenté le plus grand programme de liaisons de son histoire au Maroc, intégrant trois liaisons directes entre les aéroports du royaume alaouite et les îles Canaries et, une fois de plus, reliera Marrakech et l’île portugaise de Madère pendant la saison estivale.

« La compagnie aérienne a proposé plus de 78.000 sièges à vendre sur jusqu’à 36 vols hebdomadaires qui couvriront 11 routes avec huit destinations dans la région nord-africaine la plus proche des îles Canaries : Fès, Marrakech, Agadir, Guelmim, El Aaiún et Dakhla, vers laquelle Tanger et Essaouira sont ajoutés », indique Binter dans un communiqué.

La principale innovation est trois nouvelles lignes qui s’ajoutent au réseau de Binter au Maroc et qui relieront l’aéroport de Gran Canaria (LPA) à celui d’Essaouira (ESU), les mardis et samedis, et à celui de Tanger (TNG), le mercredi, et reliera l’île de Lanzarote (ACE) directement à Guelmim (GLN) le samedi, afin de répondre à la demande de voyages entre ces deux destinations avec un vol direct, renforçant ainsi l’itinéraire avec Gran Canaria, fait savoir la même source.

Six nouvelles connexions directes après la pandémie Binter exploitera à nouveau cet été les liaisons aériennes directes qu’elle a lancées en 2022 de Gran Canaria (LPA) à Fès (FEZ) et Guelmim (GLN) et de Madère (FNC) à Marrakech (RAK), qui en 2023 seront à nouveau partie de la programmation estivale des compagnies aériennes.

Cette initiative est devenue une réalité grâce à la relation exceptionnelle que Binter entretient avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un accord de collaboration entre les deux parties dans le but de renforcer leur engagement pour la relance du tourisme au Maroc et la connectivité avec les Îles Canaries.

Les liaisons seront opérées par un avion ATR 72 d’une capacité de 72 passagers, qui bénéficiera des avantages du produit proposé par Binter et qui la distingue des autres compagnies aériennes, tels que le confort de ses avions modernes et une haute qualité sur – un service à bord comprenant un apéritif gastronomique haut de gamme gratuit.

Les personnes intéressées par l’achat de billets doivent s’adresser aux canaux de vente habituels de la compagnie: www.bintercanarias.com/fre , l’application Binter, les téléphones (212) 522 47 19 45 / (212) 677331249 / +34 928327700 et toutes les agences de voyages du Maroc, où les conditions et les prix des différentes destinations peuvent être consultés.

LNT avec Map

