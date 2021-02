Chaque semaine, LNT et Shoelifer.com

SHOPPING : 9 CHAUSSURES DE MARIAGE POUR BRILLER LE JOUR J

Le futur mari ? Check. La demande ? Check. Le traiteur ? Double check. Ne reste plus qu’à faire de votre mariage une apothéose. Et de vous, la queen du jour. Robe, caftan, coiffure, make-up… Et quoi ? On oublierait les shoes ? Impossible, surtout pour Shoelifer ! Dans les looks de mariée les souliers occupent la place, peut-être pas du roi, mais du prince. Les choisir peut vite devenir un casse-tête, car elles doivent allier le chic au confort. Voici 9 chaussures de mariage pour être stunning jusqu’au bout du jour J.

COUTURE : TOUTES NOS (NOUVELLES) INSPIRATIONS CAFTAN POUR L’ÉTÉ 2021

Détrôné un moment par le méchant virus couronné, le caftan a toujours une place de choix dans nos cœurs comme dans nos dressings. Surtout que nous avons encore –fort heureusement— des moments heureux à célébrer. Quelle pièce(s) choisir pour le retour des beaux jours et des cérémonies? À quoi ressemblera le caftan été 2021 ? Comment le moderniser et le sublimer ? Comment, tout simplement, l’imaginer ? Prenez un shot d’inspirations.

QUEL MAKEUP POUR UN MARIAGE EN PETIT COMITÉ ?

L’une des questions qui taraude le plus l’esprit des futures mariées : quel maquillage choisir pour le jour J ? Même pour une cérémonie et célébration en petit comité, pas question de faire l’impasse, la beauty queen de la soirée, ce sera vous ! Décryptage des nouvelles tendances makeup mariage de ce printemps été 2021.

7 TRAITEURS À CASABLANCA POUR CÉLÉBRER L’AMOUR (MALGRÉ TOUT)

Vivre d’amour et d’eau fraîche ? On aime toujours autant l’idée. Mais s’engager dans la plus belle histoire de sa vie mérite tout de même de marquer le coup, non ? Covid-19 oblige, les grandes fêtes sont remises à plus tard, mais l’amour, le vrai, se célèbre toujours lors de fiançailles (ou de mariages) intimistes, de réceptions en petit comité. Réunions familiales ou entre (meilleurs) amis : on a fait le tour des traiteurs à Casablanca pour gagner en goût ce qu’on perd en nombre.

LE MICRO-TROTTOIR DU MOIS: “QUELLE EST L’ACTUALITÉ QUI VOUS ÉNERVE (VRAIMENT) EN CE MOMENT?”

Les droits des femmes? La pandémie? La planète? Dans l’actualité, les questions qui fâchent ne manquent pas. Du coup, on est descendus dans la rue pour récolter quelques témoignages. Parce que oui, il est toujours intéressant de savoir ce qui se passe dans la tête des gens, et pas seulement derrière les écrans. Personnalités publiques ou rencontres du quotidien, l’interview micro-trottoir, volume 1, c’est par ici.

