Chaque semaine, LNT et Shoelifer.com

ON A TESTÉ HEALTHY HOME, UN SERVICE DE NETTOYAGE À DOMICILE QUI FAIT LA CHASSE AUX ACARIENS

Les acariens, vous connaissez ? Laissez-nous faire les présentations. Ces petites bêbêtes, véritables ennemis des allergiques chroniques, sont partout. Difficile de les éradiquer, ils nichent dans les tapis, la literie. Justement, My Healthy Home est un service de nettoyage à domicile qui s’est donné pour mission de chasser tous les parasites de nos matelas (et un peu plus). Est-ce que ça marche ? On a testé pour vous. Attention, âmes sensibles s’abstenir !

FOOD, MODE ET BEAUTÉ : 3 NOUVELLES ADRESSES À RABAT POUR SE CHANGER LES IDÉES

Qui a dit qu’il ne se passait pas grand-chose à Rabat ? Pas nous, on vous le promet. La capitale est loin d’être une belle endormie ; les ouvertures d’enseignes, de concept stores et restaurants l’animent régulièrement. La preuve (par trois) avec ces nouvelles adresses à Rabat, que l’on nous a chaudement recommandées: cevicheria éphémère, boutique ultra mode et institut de beauté à la pointe. Ça sonne comme un programme, non ?

ÉCHAPPÉE BELLE : 3 NOUVEAUTÉS DU MANDARIN ORIENTAL MARRAKECH QUI NOUS ONT FAIT CRAQUER

Qui n’a jamais rêvé de se prendre pour Cendrillon, ne serait-ce qu’une journée ? C’est ce que propose le Mandarin Oriental Marrakech avec l’arrivée de 3 nouvelles formules pour voyageurs en quête d’expériences luxe. Déjeuner bucolique, après-midi farniente au spa ou nuitée offerte : l’occasion de voir la vie côté palace pour 24H (ou plus si affinités). Et cette fois, pas besoin de Marraine la Bonne Fée. On vous explique tout.

LL’S CHOICE BY LAMIA LAKHSASSI : UNE BIJOUTERIE À CASABLANCA POUR LES FANS DE STACKING

Si on connait Lamia Lakhsassi pour ses caftans chamarrés, la créatrice ajoute en ce début d’année 2021 une nouvelle corde à son arc. Une bijouterie à Casablanca, dans un tout nouvel écrin au Triangle d’Or : LL’s Choice. Boucles d’oreilles délicates à porter au quotidien, bagues précieuses et colliers ultra féminins : une certaine idée du chic avec des pièces contemporaines, à accumuler comme des talismans. Attention (nombreux) crushs joailliers en vue.

ON A TESTÉ LES SOINS POUR LA PEAU DE LA MARQUE ZO SKIN HEALTH

Quand on a entendu pour le première fois le nom de Zein Obagi, on a immédiatement pensé à un label déco ou à un nouveau créateur de mode. Tout faux. Ce dermatologiste d’origine syrienne est l’un des gourous du skincare aux USA. ZO Skin Health, sa dernière marque de soins pour la peau, est très suivie par les beautystas de Beverly Hills. Après les États-Unis et le Moyen Orient elle débarque aujourd’hui sous nos cieux. Textures, actifs stars et routine, on a testé pour vous. Et pour les Messieurs aussi…

LNT avec Shoelifer.com

Partagez cet article :