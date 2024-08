Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a eu des entretiens, dimanche à Rabat, avec son homologue palestinien, Imad Hamdan, actuellement en visite de travail au Maroc.

Lors de cette entrevue, l’accent a été mis sur la solidité des relations historique et fraternelles liant le Maroc et la Palestine, ainsi que sur l’intérêt particulier qu’accorde Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, à la cause palestinienne.

A cette occasion, M. Bensaid a réaffirmé la position constante, historique et inébranlable du Maroc, en faveur de la question palestinienne, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods.

Il a également souligné que le Royaume reste fermement attaché à une solution pacifique basée sur deux États en vue d’instaurer une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient.

Le ministre a rappelé, dans ce sens, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a consacré une bonne partie de son dernier discours du Trône aux récents développements dans la bande de Gaza, illustrant ainsi l’intérêt particulier et le suivi personnel dont le Souverain ne cesse d’entourer la cause palestinienne.

Par ailleurs, M. Bensaid a mis l’accent sur l’importance du partenariat et de la coopération unissant les deux pays dans le domaine culturel, notant que les deux pays sont déterminés à mettre en oeuvre divers programmes et conclure plusieurs conventions, particulièrement en matière de l’industrie culturelle.

Pour sa part, le ministre palestinien a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods et au peuple marocain pour leur soutien constant et indéfectible à la question palestinienne, saluant à cet égard les efforts du Souverain en faveur de la cause palestinienne.

M. Hamdan a, en outre, salué le rôle de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, bras exécutif du Comité Al-Qods, en matière de projets concrets réalisés sur le terrain avec un impact positif, économique et social, sur les Maqdessis et le peuple palestinien.

Lors de cette rencontre, M. Bensaid a présenté à son homologue palestinien un aperçu sur les projets lancés par le Maroc dans le secteur des industries culturelles et créatives, soulignant leur importance dans le soutien et la dynamisation de l’économie, notamment en matière de création d’emplois parmi les jeunes.

Cette entrevue a été aussi l’occasion d’aborder la question d’échange des expertises, des expériences et des compétences en vue du rapprochement des cultures des deux peuples frères, marocain et palestinien et de mettre l’accent sur la nécessité d’actualiser le programme exécutif de coopération culturelle entre le Maroc et la Palestine, outre la coopération dans la numérisation des livres et des manuscrits, tout en mettant à la disposition des frères palestiniens l’expérience marocaine en la matière.

Les deux parties ont également convenu, lors de cet entretien, de renforcer la coopération et la coordination dans le domaine culturel au sein des institutions régionales et internationales au service des intérêts du Maroc et de la Palestine et de promouvoir la coopération culturelle bilatérale.

