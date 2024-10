Le Ministère de l’Éducation Nationale vient de procéder, dans la Région de Béni Mellal-Khénifra, au lancement de la deuxième phase de la « Caravane de mobilisation communautaire », placée sous le thème : ‘‘Pour la réinscription des enfants déscolarisés, en vue de rendre effective l’obligation scolaire’’, pour l’année scolaire 2024/2025. Le lancement de cette étape fait suite à une première phase qui s’est tenue entre juin et fin septembre 2024.

Cette opération est menée chaque année avec la participation active des acteurs pédagogiques et administratifs, des associations de parents d’élèves, des cellules de veille, ainsi que de tous les intervenants partenaires du milieu scolaire, y compris les collectivités territoriales, les associations de la société civile et le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques. Par ailleurs, la Présidence du Ministère Public et le ministère de la Solidarité, de l’Intégration Sociale et de la Famille, en collaboration avec le ministère de l’Éducation Nationale du Préscolaire et des Sports, jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le décrochage scolaire, en particulier pour favoriser la scolarisation des filles en milieu rural.

Cette année, la caravane de mobilisation sociale se distingue par la mise en place d’un projet pilote dans l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation (AREF) de la Région de Béni Mellal-Khénifra, avec le soutien technique de l’Union Européenne. Cet appui consiste à développer des approches innovantes et des outils de communication efficaces pour combattre le décrochage scolaire, en exploitant pleinement les outils de la communication digitale, les réseaux sociaux et les médias, qu’ils soient locaux ou nationaux.

Cette approche, a permis d’obtenir des résultats probants lors de l’opération «Child to Child», grâce à une démarche collective de terrain et une approche participative. Cette nouvelle méthode de communication, impliquant l’ensemble des acteurs, s’étend de la préparation à la finalisation de ladite caravane.

Il est important de rappeler qu’au cours de l’année écoulée, la deuxième phase de la « Caravane de mobilisation communautaire » a rencontré un succès notable en termes de participation et de mobilisation des intervenants. Elle a été organisée dans 63 % des établissements scolaires, avec la participation des autorités locales, des collectivités territoriales, et de 909 associations de la société civile, y compris les associations de parents d’élèves. En collaboration avec le ministère public, 1 646 enfants non-inscrits à l’état civil ont été régularisés, 884 certificats de départ ont été délivrés à des mères en situation de conflit conjugal, et 533 mariages de mineures ont pu être évités. Les assistantes sociales de l’Entraide Nationale ont également apporté un soutien social et psychologique à 1 871 élèves et assuré l’hébergement de 640 filles dans des maisons d’étudiantes (Dour ATTALIBA). Au total, cette initiative a permis la réinscription de 71 662 élèves déscolarisés ou non scolarisés…

H.Z

