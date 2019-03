PARTAGER Benguérir : L’ambition africaine de l’Université Mohammed VI Polytechnique

Pilier de la stratégie d’innovation du Groupe OCP, UMP6P constitue le noyau fondamental de son écosystème du savoir qui se fonde sur trois approches : l’enseignement supérieur, la recherche, l’incubation d’activités économiques. Ses thématiques de recherche ont été pensées et conçues pour répondre aux défis de l’Afrique. Avec ses étudiants et chercheurs, l’UM6P partage ainsi des valeurs de responsabilité nourries par l’ambition de contribuer à l’émergence de leaders compétents, soucieux de leur environnement et outillés pour résoudre les enjeux d’aujourd’hui et de demain.

‘‘Située à environ 70km de Marrakech, au cœur de la Ville Verte Mohammed VI de Benguerir dédiée au savoir et à l’expérimentation, l’UM6P est une institution d’enseignement supérieur à vocation internationale, avec un système éducatif basé sur les plus hauts standards en matière d’enseignement et de recherche pour le développement économique durable du Maroc, et plus largement de l’Afrique’’ ; dit-on auprès de l’Université pour qui cette cité est ouverte à l’ensemble des collaborateurs désireux d’approfondir leurs connaissances, mais aussi à tous ceux qui désirent partager leur savoir-faire, l’UM6P mobilise les meilleurs chercheurs dans les domaines du développement durable, de l’industrie minière et des sciences agricoles. Elle déploie pour ce faire plus de 270 programmes de recherche avec des universités marocaines et dans le monde.

L’UM6P développe dans ce cadre une approche qui favorise l’expérimentation, l’interdisciplinarité et l’esprit d’entreprise. Aussi, une ferme expérimentale à Benguerir sur une superficie de 110 hectares à été mise sur place. Ce projet a pour objectif la conservation in situ des espèces adaptées aux zones semi-arides (cactus, arganier, caroubier, etc.) et le développement d’une plate-forme pour le développement, l’évaluation et le transfert des technologies agricoles ainsi que des plates-formes de formation pratique pour les étudiants, ingénieurs et chercheurs. La ferme expérimentale de Benguerir vise également la sélection et la production de plantes pour la réhabilitation des sites miniers et sols dégradés. Un projet pilote pour la mise en place d’une plate-forme d’innovation agricole est actuellement cours dans la région. Elle réunit plusieurs organismes spécialisés et conseillera sur les meilleures techniques et pratiques agricoles auprès des agriculteurs.

