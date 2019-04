Le bédéiste Kim Jung Gi invité d’Art’Com Sup

L’illustre bédéiste coréen Kim Jung Gi sera présent au Maroc les Mardi 09 et Mercredi 10 Avril prochains afin d’animer une masterclass artistique à Art’Com Sup Rabat et Casablanca.

Au programme, une masterclass sur Rabat et Casablanca les matinées du 09 et 10 Avril au profit d’étudiants en arts et en design et de passionnés du domaine ainsi que plusieurs enseignants et professeurs d’arts à travers le Maroc.

Ces masterclass, auxquelles la participation et les places sont limitées, ont été ouvertes au grand public par le biais d’un concours national lancé par l’organisateur Art’Com Sup, première école de Design au Maroc le 29 Mars dernier, à l’attention de toute personne voulant assister à la masterclass et rencontrer Kim Jung Gi. La sélection des participants se fera par la suite par un comité pédagogique et professionnel et les gagnants seront contactés dans la limite des places disponibles.

Les démonstrations de dessin de Kim Jung Gi sont de renommée mondiale et attirent des millions d’intéressés à chaque fois. L’artiste a également collaboré avec divers comics américains (Flash, Civil War II…) ou européens (Kiliwatch, Caurette Editions) en plus de ses bandes dessinées et ses sketchbooks que sa communauté s’arrache.

A propos de Kim Jung Gi :

Kim Jung Gi né en 1975 à Goyang en Corée du Sud est un dessinateur de bande dessinée (Manhwa) coréen. Il rentre à l’école des Beaux Arts et en obtient un Master d’Art et de Design, puis poursuit ses études au collège d’art et design de l’Université Dong-eui à Busan.

En plus des bandes dessinées, Kim réalise depuis le début de sa carrière des SketchBooks, dans lesquels il dessine des objets, créatures, êtres imaginaires, sans réel fil conducteur, laissant parler son imagination. Il collabore également avec divers comics américains (Flash, Civil War II…) ou européens (Kiliwatch, Caurette Editions).

LNT avec Cdp