À la suite du succès des vitrines M’OTION à M Avenue, la première édition du concours M’OTION NextGen s’est déroulée le 17 avril à Marrakech, représentant une étape importante dans la mise en avant des nouveaux talents de la mode marocaine. Organisé par M Avenue avec la direction artistique d’Amir Rouani, le concours a été lancé sous le thème « Fashion : what’s next in Morocco? » avec Jeff Hamilton, designer réputé, en tant que président du jury. Ce concours sert de plateforme pour la prochaine génération de créateurs marocains, en leur fournissant un espace pour exposer leurs créations à un public large et aux professionnels de l’industrie.

Lors de cette édition, Jeff Hamilton, connu pour ses collaborations avec des célébrités et des athlètes, a présidé le jury. Il a apporté son expertise acquise depuis 1986 dans la création de blousons iconiques.

Le concours M’OTION NextGen, en tant qu’initiative de M’OTION pour promouvoir le design marocain sur une scène internationale, a pour but de soutenir les designers émergents n’ayant pas encore eu l’opportunité de se faire connaître. Dix candidats prometteurs, choisis parmi de nombreux artistes émergents, ont été évalués par un jury d’experts.

Les gagnantes, Salma et Zineb Berrada de la marque THROB, auront l’opportunité de présenter leur collection lors d’un défilé et bénéficieront d’une vitrine privilégiée à M’OTION, au sein de M Avenue, démontrant ainsi l’engagement de la plateforme envers le soutien aux nouveaux talents.

En complément du concours, une masterclass dirigée par Jeff Hamilton, avec la participation de David Serrero et Mani Nordine, a été organisée. Cette session avait pour objectif d’offrir des conseils pratiques aux participants sur la manière de se positionner dans le secteur compétitif de la mode. Cette activité éducative a permis aux créateurs en devenir de gagner des connaissances directes d’un expert de l’industrie.

L’événement a non seulement souligné les possibilités offertes aux talents émergents mais a également renforcé la position de Marrakech comme un centre essentiel pour la mode avant-gardiste au Maroc. La première édition du concours M’OTION NextGen a clairement établi les fondations pour les éditions futures, chacune visant à introduire davantage d’innovation et de créativité.

LNT avec CdP

