PARTAGER BCIJ : Démantèlement d’une nouvelle cellule terroriste dans le Nord

Le Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) annonce, à travers un communiqué, avoir démantelé une nouvelle cellule terroriste qui s’activait dans les villes de Nador et Driouch.

L’opération aurait mené à l’arrestation de trois personnes âgées de 18 à 31 ans.

De plus, poursuit le communiqué, l’opération a débouché sur la saisie de dispositifs électroniques et d’armes blanches (épées, cagoules, haches, lances), ainsi que deux fusils de chasse, des cartouches, des tenues militaires, des armes à feu et des manuscrits, glorifiant l’idéologie radicale.

Selon le BCIJ, les membres de cette cellule se préparaient à réaliser des opérations terroristes dans le Royaume après avoir acquis des compétences dans la fabrication d’explosifs, d’engins explosifs improvisés et de poisons.

LNT avec CdP