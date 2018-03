PARTAGER Les barrages remplis à 63,2%

Les retenues des principaux barrages nationaux ont atteint, à ce jour, plus de 9,61 milliards de m3, enregistrant ainsi un taux de remplissage de 63,2%, selon le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau.

Ce niveau est supérieur à la même période de l’année 2017, durant laquelle les retenues se sont élevées à environ 8,8 milliards de m3, soit un taux de remplissage de 57,9%, indique le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau dans sa situation journalière des barrages du 21 mars 2018.

Le taux de remplissage du barrage d’Oued El Makhazine est passé à 100%, le 20 mars 2018, contre 72,4% une année auparavant, précise le département, notant que les barrages Nakhla, Bouhouda et Sidi Said Maachou ont maintenu leur taux de remplissage optimal (100%) atteint il y a un an.

La même source relève également une progression du taux de remplissage des barrages Hassan II de 22,5 à 35,6% le 20 mars 2018, Idriss 1er (de 60,3 à 71,5%) et Al Wahda (de 58,3 à 88,3%). En revanche, plusieurs barrages ont vu leur taux de remplissage chuter, notamment Bin El Ouidane qui est passé de 50,2% à 48,9%, Al Massira (de 41% à 22,3%) et Mansour Eddahbi (de 61,7% à 38,3%).

LNT avec Map