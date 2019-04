PARTAGER Barid Al-Maghrib lance l’application « My Amana »

My Amana », nouvelle application du Groupe Barid Al-Maghrib, a été présentée au 8ème Salon international du transport et de la logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed).

Outil moderne, intuitif et simple d’utilisation, cette application renforce la digitalisation des processus d’envois en dématérialisant les étapes clés de l’expérience client, indique Barid Al-Maghrib dans un communiqué.

Avec « My Amana », les utilisateurs bénéficient, désormais, d’une large gamme de fonctionnalités et services à distance comme le tracking des envois, le calcul des coûts, la géolocalisation des agences Amana et Al Barid Bank ou encore des points-relais.

Ladite application permet également d’entrer en contact avec un commercial, d’envoyer des demandes d’information ou une réclamation, mais aussi de découvrir les produits et services disponibles ainsi que toute l’actualité des promotions, ajoute le communiqué.

Téléchargeable gratuitement sur l’Apple Store et Google Play, « My Amana » s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels et aux entreprises.

Barid Al-Maghrib est doté de plates-formes aux normes internationales avec 5.000 m² d’espace de stockage, un service de distribution à domicile auprès de plus de 300 localités et un réseau de plus de 1900 points de contact.

LNT avec MAP