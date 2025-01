Attijari Global Research, dans son dernier rapport « Research Report Equity », se penche sur les performances des banques cotées en 2024, ainsi que de leurs perspectives pour 2025, que les analystes d’AGR prévoient sous le signe de nouveaux records.

Une résilience notée

En 2024, l’économie marocaine a montré une résilience notable malgré des conditions climatiques défavorables. La campagne céréalière, affectée par des sécheresses récurrentes, a enregistré une baisse significative de 43 % par rapport à 2023, atteignant 31 millions de quintaux. Cela a conduit à une contraction de la valeur ajoutée agricole de 4,6 %, ce qui a limité la croissance économique globale à 2,6 %. Néanmoins, les secteurs non agricoles ont progressé de 3,6 %, atténuant en partie cet impact négatif. Les prévisions pour 2025 anticipent une reprise à 3,9 %, portée par une hypothèse de retour à des conditions agricoles normales et une dynamique accrue des investissements publics, qui devraient atteindre un niveau historique de 340 milliards de dirhams.

Sur le plan commercial, les exportations et les importations ont respectivement augmenté de 6,2 % et 5,8 % en 2024, reflétant une demande soutenue pour des produits tels que les véhicules automobiles, les phosphates et les équipements industriels. Parallèlement, les recettes touristiques ont atteint 96,9 milliards de dirhams, soutenues par une hausse record des arrivées internationales. Ces performances ont été renforcées par des transferts des Marocains Résidant à l’Étranger (MRE) dépassant les 100 milliards de dirhams.

Du côté monétaire, Bank Al-Maghrib a adopté une politique accommodante en réduisant le taux directeur à 2,5 % en décembre 2024, une mesure qui s’est traduite par une baisse progressive des taux débiteurs. Cette orientation vise à stimuler le crédit tout en maîtrisant l’inflation, qui est tombée à 0,7 % en octobre 2024, contre un pic de 10 % en février 2023.

Une phase de croissance « notable »

L’année 2024 a marqué une phase de croissance notable pour les banques cotées marocaines. Le Produit Net Bancaire (PNB) agrégé du secteur a augmenté de 13,2 % pour atteindre 45,7 milliards de dirhams au premier semestre. Cette performance a été soutenue par une progression significative des activités de marché, qui ont enregistré une croissance exceptionnelle de 57,2 %. La marge d’intérêt a également contribué, avec une hausse de 4,8 %, tandis que les commissions ont progressé de 5,3 %, portées par une adoption croissante des services numériques.

La maîtrise des coûts a permis une réduction du coefficient d’exploitation (COEX), qui s’est établi à 41,6 % au premier semestre 2024, son niveau le plus bas depuis 2014. Cette amélioration découle de la digitalisation accrue et d’une gestion rigoureuse des frais généraux. Par ailleurs, la rentabilité des banques cotées a continué de s’améliorer, avec un Résultat Net Part du Groupe (RNPG) en hausse de 26,7 % pour atteindre 10,6 milliards de dirhams. Le retour sur fonds propres (ROE) moyen s’est établi à 14,3 %, surpassant la moyenne pré-COVID de 11,6 %.

Cependant, le coût du risque a légèrement augmenté, atteignant 7,7 milliards de dirhams au premier semestre, en raison de provisions renforcées pour couvrir les risques souverains dans certains pays africains, notamment l’Égypte, le Cameroun et le Gabon.

Quelles perspectives pour 2025 ?

Selon les analystes d’AGR, les perspectives pour le secteur bancaire sont optimistes, avec une prévision de croissance annuelle moyenne des bénéfices révisée à 13,5 %, contre une estimation initiale de 8,3 %. Le PNB devrait croître à un rythme moyen de 7,5 % sur la période 2023-2026, soutenu par une hausse des crédits à l’équipement, qui ont enregistré une augmentation de 14,2 % en 2024. Cette croissance devrait se poursuivre grâce à des initiatives comme le Programme d’Aide Directe au Logement, qui stimulera les crédits à l’habitat à partir de 2025.

Le secteur bancaire marocain reste attractif sur le plan boursier. Les estimations tablent sur une capitalisation de 312 milliards de dirhams d’ici fin 2026, avec un potentiel de valorisation de +13 % et un ratio cours/bénéfice (P/E) moyen de 14, bien en deçà des niveaux internationaux.

Focus sur Crédit du Maroc

Le Crédit du Maroc (CDM) a amorcé une transformation majeure après son rachat par le Groupe Holmarcom. Une Offre Publique de Vente (OPV) a été lancée pour augmenter le flottant en bourse de 11 % à 22 %. Ce changement stratégique vise à améliorer la liquidité du titre et à repositionner la banque sur le marché marocain.

Sous son nouvel actionnaire, le CDM ambitionne d’accélérer sa croissance. Le volume des crédits devrait connaître un TCAM de 10 % entre 2023 et 2026, contre 3,3 % lors de la décennie précédente. De même, le PNB devrait croître de 8,8 % par an sur la même période, largement supérieur à la performance passée.

Un secteur à la croisée des chemins

Le secteur bancaire marocain se trouve à la croisée des chemins, avec des opportunités prometteuses mais également des défis persistants. D’un côté, la digitalisation croissante et la démocratisation des produits de couverture offrent des marges de progression significatives, notamment en matière de réduction des coûts opérationnels. D’un autre côté, des risques demeurent, liés au coût élevé des provisions pour les opérations en Afrique et à des taux de contentieux encore supérieurs aux niveaux pré-COVID, bien qu’en amélioration.

SB

