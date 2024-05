La Banque Privée BMCI, dirigée par Soraya Mahfoud, a récemment organisé une série de rencontres à Casablanca, Rabat et Marrakech. Ces rendez-vous s’inscrivent dans le cadre des conférences « MEET THE EXPERT » qui permettent aux clients et prospects de la Banque Privée de rencontrer des spécialistes du Groupe BNP Paribas et d’aborder des thèmes divers, notamment ceux liés à la gestion des actifs financiers.

Ce cycle de conférences a été animé par Edmund Shing, Responsable de la stratégie chez BNP Paribas Wealth Management, venu partager les tendances actuelles des marchés internationaux et les pistes d’investissement à privilégier ; et par Kanza Amor, Responsable Offre BMCI Banque Privée, qui a mis en avant les solutions d’investissement à l’international proposées aux clients de la Banque Privée BMCI.

Le contexte mondial connait actuellement un ralentissement de l’inflation, des anticipations de baisses de taux directeur. Il reste également marqué par des incertitudes notamment liées aux conflits géopolitiques et devrait s’adapter à des nouveautés importantes comme le changement climatique et la montée de l’Intelligence Artificielle.

Dans ce contexte en constante évolution, les préférences d’investissement évoluent et BMCI Banque Privée, accompagne ses clients dans la construction de stratégies de placement personnalisées.

Sa force consiste à pouvoir capitaliser sur son adossement au Groupe BNP Paribas et sur l’accès à toutes ses expertises, pour proposer à sa clientèle de Banque Privée, des solutions d’investissement sur des marchés et des thématiques très variés, à partir de placements au Maroc.

Dans l’interview qui suit, M. Shing a accepté de présenter sa lecture du marché et ses recommandations d’investissement, et Mme Amor les solutions d’investissement à l’international à travers les produits structurés BMCI.

La Nouvelle Tribune : M. Edmund Shing, vous êtes « Chief Investment Officer » chez BNP Wealth Management, pouvez-vous préciser à nos lecteurs en quoi consiste votre métier ?

M. Edmund Shing : En tant que Chief Investment Officer de BNP Paribas Wealth Management, mon rôle principal est de définir l’orientation générale de l’allocation d’actifs des portefeuilles de nos clients en fonction :

a) des tendances économiques de la croissance et de l’inflation, b) des événements géopolitiques, c) les occasions qui peuvent se présenter dans les classes d’actif comme les actions, les obligations, l’immobilier et les produits de base, et d) les thèmes d’investissement à long terme que je considère comme très importants, y compris la démographie.

Mais au niveau mondial chez BNP Paribas, nous servons un très large éventail de clients au sein de notre activité Wealth Management, tous avec des profils différents en fonction des objectifs qu’ils ont pour leur patrimoine accumulé, du risque qu’ils sont prêts à prendre, et tout autre critère spécifique qu’ils peuvent avoir pour leurs investissements. Il y a aussi des préférences régionales que nous considérons également, car nos clients asiatiques en général pensent très différemment de nos clients belges, par exemple.

En fin de compte, cette allocation d’actifs est ensuite adaptée aux profils de nos clients afin qu’elle soit adaptée à leurs objectifs.

Vous avez animé la semaine dernière une conférence qualifiée de « Meet The Expert » à Rabat, Casablanca et Marrakech, dédiée à la clientèle privée de BMCI, filiale marocaine du groupe BNPP. Est-ce que vos conseils à cette dernière diffèrent de ceux que vous prodiguez à la clientèle occidentale, compte tenu de l’étroitesse de notre marché des capitaux et son illiquidité ?

En général, nous essayons d’offrir les mêmes conseils et la même gamme de placements à tous nos clients, peu importe où ils sont basés. La présentation que j’ai faite aux clients de la BMCI était donc très semblable à celle que je fais ailleurs en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Cependant, il existe plusieurs solutions d’investissement, en particulier dans le domaine des investissements alternatifs, que nous ne sommes pas en mesure d’offrir au Maroc, compte tenu des réglementations locales et de la nature plus limitée des marchés de capitaux locaux. Mais cela est vrai en général pour la plupart des marchés locaux dans lesquels nous opérons. Nous cherchons également à présenter des thèmes et des solutions d’investissement appropriés pour nos clients dans des pays ou des régions spécifiques.

Compte tenu du contexte économique international actuel, et face au risque continu d’une inflation permanente, comment appréciez-vous la conjoncture en particulier pour les investisseurs privés qui sont plus exigeants en matière de rendement ?

Je crois que cette ère post-COVID a marqué un changement profond dans le paysage économique et d’investissement, à long terme.

Nous sommes passés d’une longue période de faible inflation et de taux d’intérêt proches de zéro dans le monde occidental à un monde où l’inflation est clairement revenue et où les taux d’intérêt se sont redressés plus près des moyennes historiques à long terme. En outre, je crois que nous assisterons à des pénuries croissantes d’une gamme de produits essentiels tels que le cuivre, un changement clair par rapport à la situation d’avant 2020.

Cet environnement de taux d’intérêt plus élevés est pire pour les emprunteurs, qui ont bénéficié de taux d’intérêt anormalement bas de 2008 à 2020. Mais en revanche, c’est une meilleure nouvelle pour les épargnants, car ils se voient maintenant offrir de bien meilleurs taux d’intérêt à court terme sur les liquidités et des taux d’intérêt à long terme plus élevés sous la forme de rendements obligataires plus élevés.

Mais les investisseurs axés sur le revenu ne doivent pas ignorer les avantages d’investir dans des actions de sociétés qui offrent un rendement en dividendes attrayant aujourd’hui, mais qui peuvent potentiellement également faire croître ce dividende au fil du temps en fonction des bénéfices. À long terme, les investisseurs recevront un revenu potentiellement plus élevé de ces actions de « croissance des dividendes ».

M. Shing, à votre conférence, vous avez présenté des exemples concrets de produits structurés avec des simulations de placement dans des sous-jacents, précisément en Or et en Eau, pouvez-vous en expliquer à nos lecteurs la quintessence ?

L’une de mes convictions les plus fortes à long terme est que nous connaîtrons des pénuries croissantes de plusieurs matières premières essentielles au fil du temps. Cela est dû à une combinaison de sous-investissement à long terme dans la nouvelle offre au cours des 10 dernières et la croissance continue de la demande mondiale.

La denrée la plus évidente, essentielle à la vie, est peut-être l’eau propre. De toute l’eau de la planète, seulement 2% est de l’eau douce. Mais de ces 2%, 87% sont enfermés dans la glace aux pôles Nord et Sud. Ainsi, de toute l’eau sur la planète, seulement 0,26% est disponible pour nous à utiliser pour boire, pour l’agriculture, pour le nettoyage et d’autres utilisations. Et tout le temps, la demande mondiale d’eau propre augmente, en particulier compte tenu de la hausse des températures due au changement climatique.

Investir dans des entreprises mondiales impliquées dans la production, l’utilisation efficace et le recyclage de l’eau propre a généré un rendement cumulé de plus de 200% en euros depuis 2016 (en moyenne 14,5% par an).

L’or est une réserve alternative de valeur qui a été une forme d’argent pendant des milliers d’années. À une époque où la dette publique augmente considérablement partout dans le monde, l’or représente une monnaie alternative aux monnaies papier, mais qui ne peut pas être facilement créée. Le stock d’or dans le monde augmente seulement de 1%-1,5% par an. = :m

L’or est en forte demande par les banques centrales du monde entier, car elles cherchent à diversifier leurs réserves en dollars américains vers des devises alternatives. L’or représente également un excellent actif diversifiant à long terme dans les portefeuilles de clients fortement pondérés en actions, obligations et biens immobiliers. Au cours des 20 dernières années, l’or a généré un rendement de 468% en euros (9,4% par an), dépassant à la fois les actions mondiales et les obligations mondiales.

Mme Amor, Pour les clients marocains de BMCI, comment investir dans des produits en devises compte tenu de la réglementation des changes au Maroc ? quelles sont les ouvertures de cette dernière qu’ils peuvent exploiter à cet effet ?

A la BMCI Banque Privée, nous accompagnons nos clients dans la construction d’une stratégie de placement personnalisée qui correspond à leur profil d’investisseur, à leurs objectifs et à leur tolérance au risque.

Nous prônons la diversification au niveau local mais également à l’international à travers des positions sur de nouvelles classes d’actifs et zones géographiques, en optant pour les certificats de dépôts structurés BMCI.

En accord avec la réglementation marocaine, ces produits permettent de s’exposer, à partir du Maroc et de comptes en dirhams, à tout type de sous-jacent à l’international.

L’univers des sous-jacents possibles est extrêmement varié et recouvre :

les actions et indices, les paniers d’actions et d’indices,

les devises et paniers de devises,

les matières premières (métaux précieux, métaux de base, énergie…),

les indices composites créés en pondérant différents actifs dans un seul et même indice,

les autres actifs…

Aux côtés des placements traditionnels, les certificats de dépôt structurés BMCI permettent ainsi d’investir de manière indirecte sur des marchés impossibles d’accès pour les investisseurs marocains et de diversifier les portefeuilles en termes de sous-jacents.

Ils présentent deux avantages majeurs : la recherche de performance et la garantie du capital à l’échéance.

Ils peuvent donc répondre de manière efficace aux attentes spécifiques des investisseurs privés en leur offrant diversification et protection.

Ils ont également la particularité d’offrir des solutions permettant de tirer profit de toutes les configurations de marché (haussier, baissier, stable ou volatil) et d’implémenter ainsi les recommandations de la Stratégie de BNP Paribas Wealth Management.

Entretien réalisé par Afifa Dassouli

