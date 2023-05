Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a indiqué, mardi à la Chambre des conseillers, que le Maroc dispose de 180 projets industriels pour la valorisation des ressources minières dans le cadre de la Banque de projets.

M. Mezzour qui répondait à une question orale sur « la stratégie du gouvernement pour la promotion de l’industrie minière » présentée par le groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI), a souligné que ce secteur figure parmi les plus grands écosystèmes industriels au Maroc, ajoutant dans ce sens que 87% des exportations nationales sont des produits transformés et valorisés et non des matières brutes.

Et de noter que le plus grand opérateur industriel au Maroc est le groupe OCP qui est aussi leader mondial sur le marché des engrais phosphatés, ajoutant que le Royaume dispose d’un certain nombre d’industries minières, et procède à la valorisation de plusieurs matières premières comme le cobalt, le manganèse, le phosphate et la potasse pour les engrais, en plus du cuivre.

En réponse à une autre question orale sur « la création des zones industrielles pour la promotion de l’investissement privé” posée par le groupe RNI, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de disposer d’une assiette foncière adéquate pour la mise en place des projets, notant que les zones industrielles offrent une cadre structurant qui réunit les conditions nécessaires pour asseoir une activité industrielle.

LNT avec Map

Partagez cet article :