BANK OF AFRICA (BOA) a récemment introduit une nouvelle plateforme digitale dédiée à la gestion de la Supply Chain Finance (SCF). Cette solution, appelée SCF by BOA, est présentée comme la première du genre au Maroc, visant à répondre aux besoins des donneurs d’ordres et des fournisseurs en matière de financement et de gestion des flux financiers.

La plateforme SCF by BOA est conçue pour simplifier les processus de financement et d’intégration des utilisateurs. Accessible à travers une interface digitale, elle propose des outils de reporting et de suivi des paiements, permettant une meilleure gestion des échéanciers de paiement et des flux de trésorerie. Selon BANK OF AFRICA, cette solution vise à améliorer la visibilité et la coordination entre les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

Le Groupe OCP a été le premier à adopter SCF by BOA en septembre 2023. Cette collaboration a permis de tester la plateforme dans un environnement opérationnel complexe, mettant en évidence son potentiel pour répondre aux besoins des grandes entreprises.

Pour faciliter l’adoption de cette plateforme, BANK OF AFRICA prévoit un accompagnement personnalisé et des sessions de formation pour les entreprises intéressées. L’objectif annoncé est de généraliser l’utilisation de cette solution et de soutenir les efforts des entreprises dans l’optimisation de leurs chaînes d’approvisionnement.

SCF by BOA ambitionne d’offrir aux entreprises une solution complète pour gérer leurs flux financiers et renforcer leurs chaînes d’approvisionnement. La plateforme s’inscrit dans un contexte de transformation digitale croissante au sein des entreprises marocaines.

LNT avec CdP

