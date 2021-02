Bank of Africa BMCE Group a misé sur l’innovation et le digital depuis plusieurs années déjà, et le groupe se hisse sur le podium de la grande majorité des enquêtes clients axées sur le numérique (satisfaction, fiabilité, etc.). L’arrivée de la pandémie n’a donc pas bouleversé sa stratégie, mais a amené le groupe à accélérer certains chantiers, et l’année 2020 a vu l’arrivée de plusieurs solutions privilégiant l’absence de contact physique.

Ainsi, dès les premières semaines de la crise sanitaire, le groupe a vivement encouragé sa clientèle à privilégier les canaux digitaux, et a mis ses solutions de banque à distance à la disposition de sa clientèle pour effectuer ses opérations bancaires de manière à travers BMCE Direct Entreprise et Business Online. Pour encourager l’adoption de ces solutions, une offre exclusive a été mise en place sur ces deux plateformes. Elle consiste en la gratuité des virements et mises à disposition, initiés sur BMCE Direct Entreprise, et des frais de dossier pour crédit import, transferts émis et remises à l’export effectués via Business Online. Le groupe a également mis au point des canaux de communication digitalisés.

Il a lancé début 2020 un chatbot baptisé « KODI, Conseiller Digital » ayant pour mission de répondre aux différentes questions des clients et non clients et de leur communiquer des informations sur les offres de la banque. Au mois de novembre, elle a lancé l’interaction via Whatsapp, un canal pratique et sécurisé, pour interagir avec la banque de manière simple et instantanée. Le projet digital majeur de BOA en 2020 aura été la mise en place au mois d’octobre de la plateforme creditbusinessonline.ma, une solution de crédit interactive et sécurisée visant à simplifier la banque au quotidien en offrant une meilleure expérience client. Ainsi, la digitalisation du process de crédit permet au client de consulter et gérer en temps réel son crédit en ligne, à distance sur différents types de terminaux (ordinateur, tablette…) en recevant des notifications à chaque étape de sa demande. Avec une authentification forte qui assure une sécurité maximale, cette plateforme permet aussi aux entreprises et aux professionnels d’avoir un process de demande de crédit amélioré et dématérialisé, assurant la traçabilité des délais et des documents transmis par le client pour un gain de temps et une célérité dans le traitement de ses demandes. Cette solution de crédit est venue compléter l’offre de Global Banking « Business Online » mise en place par Bank Of Africa pour permettre aux entreprises d’initier, de valider et de suivre l’essentiel des opérations de Cash, de Trade et de Financement. L’année passée aura donc permis à Bank of Africa de renforcer son arsenal digital, et à sa clientèle, à cause de la situation sanitaire, de se familiariser avec ces outils, en espérant que ces habitudes s’inscrivent dans la durée, une fois revenus à la normal.

