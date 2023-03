Le Groupe Bank of Africa vient de publier ses résultats au titre de l’année 2022. Dans un contexte mouvementé, entre l’inflation et les mauvaises performances des marchés financiers, le groupe affiche des résultats solides pour l’ensemble de ses indicateurs.

En consolidé, le Résultat Net Part du Groupe s’établit à 2,3 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 15%, et le Résultat Net gagne +2% à 1,5 MMDH. On notera l’évolution du poids de l’Afrique dans la composition du RNPG (+9% à 49%), et le retrait du Maroc (-6% à 45%) et de l’Europe (-3% à 6%). Le Produit Net Bancaire consolidé s’établit à 15,6 MMDH (+7%), les effets négatifs des opérations de marchés (-94%) ayant été largement compensés par les belles performances de la marge sur commissions (+18%) et de la marge d’intérêt (+9%) .

Les crédits consolidés ont bénéficié d’une bonne dynamique commerciale avec une progression de l’encours – hors Resales- de +7,4% à 196 MMDH. De leur côté, les dépôts clientèle consolidés -Hors Repos- affichent une hausse de +10%, s’établissant à 241 MMDH. Ainsi, le total bilan consolidé gagne 11% à 383 MMDH.

Autre motif de satisfaction pour le groupe, le coût du risque consolidé est en recul de 10%, s’établissant à 2,6 MMDH, soit un ratio de coût du risque de la clientèle de 1,1%. Les Fonds Propres Part du Groupe de BoA prennent +6% en 2022 suite à l’émission d’une dette subordonnée de 1 MMDH, et d’une émission subordonnée perpétuelle avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons de 500 MDH.

Côté social, le PNB reste stable à 6 630 MDH (retraité des dividendes exceptionnels de 2021) de par la hausse des commissions de +11% et de la marge d’intérêt de +4%, qui compense la baisse de la valorisation des actifs de placement suite à la baisse du marché boursier de -20%, et la hausse du taux directeur de 100pbs impactant la courbe des taux des BDT. Le résultat des opérations de marché est en baisse de -43% à 535 MDH.

Les crédits progressent de +4%, profitant du bon comportement des crédits de trésorerie (+9,6%), et le groupe affiche ainsi une part de marché crédits à la clientèle de 12,35% à fin décembre 2022. De leur côté, les dépôts clientèle gagnent +6,6% à 148 MMDH, tirés par les comptes courants, résultant en une part de marché ressources de 13,31% à fin 2022. Les charges générales d’exploitation haussent légèrement à 3,7 MMDH, avec un coefficient d’exploitation de 55,8%. On notera que le coût du risque progresse de 7% au Maroc, à 1 MMDH, mais le groupe qualifie cette hausse de « maîtrisée ».

2022 aura également été mouvementé pour ce qui est de la politique de développement durable du groupe, avec notamment un accord de coopération entre BoA et la Berd pour l’élaboration d’un cadre de finance durable en faveur d’émissions obligataires vertes, sociales et durables, ou encore deux conventions avec l’Agence Marocaine d’Efficacité Energétique -AMEE- et le Cluster EnR pour contribuer à la décarbonation de l’économie et à la mise en œuvre de la stratégie bas carbone adoptée par le Maroc.

Niveau digital, on notera le lancement d’une nouvelle version de la plateforme « Agence Directe » de BoA qui permet aux clients de réaliser l’ouverture de leur compte à distance sans aucun déplacement en agence, ainsi que l’adoption de la technologie Blockchain pour faciliter les transactions à l’international à travers le lancement par BMCE Capital de « BK TradeChain ».

Enfin, il est à noter que le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire la distribution d’un dividende de 4 DH par action. De même, il proposera à l’Assemblée Générale Extraordinaire une opération d’augmentation de capital par incorporation de réserves donnant lieu à l’attribution d’actions gratuites, pour un montant maximal de 630 MDH.

Selim Benabdelkhalek

