BAM : Stagnation de l’activité industrielle en février

L’activité industrielle aurait connu une stagnation au cours du mois de février avec un Taux d’Utilisation des Capacités (TUC) qui se serait établi à 60%, estime Bank Al Maghrib (BAM).

En effet, les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture de février menée par BAM indiquent une stagnation aussi bien de la production que des ventes, ainsi qu’une hausse des commandes, mais avec un carnet qui serait resté à un niveau inférieur à la normale.

BAM explique cette stagnation de la production par une hausse dans le « textile et cuir » et l’ »électrique et électronique », une baisse dans l’ »agroalimentaire » et « la mécanique et métallurgie » et une stagnation dans la « chimie et parachimie ».

S’agissant des ventes, elles auraient augmenté dans l’ »agroalimentaire », le « textile et cuir » et dans l’ »électrique et électronique », baissé dans la « chimie et parachimie » et stagné dans la « mécanique et métallurgie », fait ressortir l’enquête.

De son côté, la progression des commandes refléterait leur hausse dans l’ »agroalimentaire » et dans l’ »électrique et électronique », souligne BAM, ajoutant que ces commandes auraient, en revanche, reculé dans la « mécanique et métallurgie » et stagné dans le « textile et cuir » et dans la « chimie et parachimie ».

Pour ce qui est des carnets de commandes, ils seraient restés à un niveau inférieur à la normale dans l’ensemble des branches d’activité, précise la même source.

Pour les trois prochains mois, les entreprises s’attendent à une hausse de la production et des ventes dans l’ensemble des branches d’activité, relève BAM, précisant toutefois qu’une entreprise sur quatre déclare ne pas avoir de visibilité quant à l’évolution future de l’activité.

