L’encours des avoirs officiels de réserve (AOR) s’est établi à 316,6 milliards de dirhams (MMDH) au 25 décembre de l’année écoulée, en progression de 0,8% d’une semaine à l’autre et de 25,9% en glissement annuel, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

En mois d’importations de biens et services, ces avoirs s’élèvent à 7 mois et 4 jours au terme des onze premiers mois de 2020, contre 5 mois et 9 jours à fin novembre 2019, précise BAM dans son bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Les données des échanges extérieurs à fin novembre 2020 laissent constater des baisses de 15,9% des importations et de 8,4% des exportations par rapport à la même période de 2019, soit un déficit commercial de 138,8 MMDH et un taux de couverture de 63,3%, ajoute la même source. En outre, BAM fait savoir que les recettes de voyage ont totalisé 30,8 MMDH, en diminution de 57,7% et les transferts des Marocains Résidant à l’étranger (MRE) se sont améliorés de 3,9% à 61,9 MMDH.

S’agissant des principales opérations financières, le flux net d’investissements directs étrangers (IDE) a connu un repli de 20% à 13,8 MMDH, résultat des diminutions de 7,1 MMDH des recettes et de 3,7 MMDH des cessions. De même, le flux net des investissements directs des marocains à l’étranger a baissé de 54,2% pour s’établir à 3,9 MMDH, résultat d’une hausse de 1,5 MMDH des recettes et d’un repli de 3,2 MMDH des dépenses d’investissement.

