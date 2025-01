Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé que l’encours du crédit bancaire au Maroc a atteint 1 122,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2024, enregistrant une hausse de 4,1 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette somme se répartit entre 947 MMDH pour les agents non financiers et 175,5 MMDH pour les agents financiers.

Les crédits aux entreprises non financières privées ont progressé de 1,8 %, reflétant des hausses de 7,9 % pour les prêts à l’équipement et de 6,4 % pour les crédits à la promotion immobilière, tandis que les facilités de trésorerie ont diminué de 1,3 %. Selon une enquête menée par BAM au troisième trimestre 2024, les critères d’octroi des crédits sont restés inchangés pour les prêts à l’équipement et à la trésorerie, tandis qu’ils ont été assouplis pour les crédits à la promotion immobilière.

Les crédits aux ménages ont également enregistré une augmentation annuelle de 0,8 %, en lien principalement avec une progression de 1,7 % des prêts à l’habitat et de 1,5 % des crédits à la consommation. Par ailleurs, le financement participatif destiné à l’habitat, notamment sous forme de Mourabaha immobilière, a poursuivi sa croissance pour atteindre 24,5 MMDH, contre 21,4 MMDH à la même période en 2023.

Les taux appliqués aux nouveaux crédits ont globalement diminué au troisième trimestre 2024, s’établissant à 5,33 %. Les taux pour les grandes entreprises (GE) se sont fixés à 5,14 %, tandis que ceux pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) étaient de 5,74 %.

Dépôts bancaires : une hausse de 7,3 % à fin novembre 2024

Les dépôts bancaires ont atteint 1 225,1 MMDH à fin novembre 2024, marquant une augmentation annuelle de 7,3 %. Les dépôts des ménages ont progressé de 6,3 % pour s’établir à 905 MMDH, dont 208,6 MMDH détenus par les Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Pour les entreprises non financières privées, leurs dépôts se sont élevés à 217,3 MMDH, en hausse de 12,9 %. Les taux de rémunération des dépôts à terme ont enregistré des baisses, s’établissant à 2,35 % pour les dépôts à 6 mois et à 2,74 % pour ceux à 12 mois. Le taux minimum de rémunération des comptes d’épargne pour le premier semestre 2025 a été fixé à 2,21 %, soit une diminution de 27 points de base (pbs) par rapport au semestre précédent.

Activité industrielle en novembre 2024

L’activité industrielle a connu une baisse de la production en novembre 2024, principalement due à un recul dans le secteur de la chimie et parachimie, notamment dans l’industrie chimique. En revanche, la production a progressé dans le secteur électrique et électronique et est restée stable dans les autres branches.

Les ventes ont augmenté dans la plupart des branches, sauf dans l’agroalimentaire, où elles ont enregistré un repli. Le Taux d’Utilisation des Capacités (TUC) s’est situé à 78 %. Les commandes ont diminué dans certains secteurs, tels que l’agroalimentaire et la chimie, mais ont progressé dans les branches du textile et cuir, de la mécanique et métallurgie, ainsi que de l’électrique et électronique.

Les industriels anticipent une hausse de la production et des ventes dans la majorité des branches au cours des trois prochains mois, à l’exception de l’agroalimentaire, de la mécanique et métallurgie, ainsi que du secteur électrique, où une stagnation est prévue.

