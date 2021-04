Bank Al-Maghrib et l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) ont signé, jeudi, une convention de partenariat ayant pour objectif la mise en place d’un cadre formalisé pour l’échange de données et d’expériences dans les domaines d’intérêt commun des deux institutions.

Ce nouveau cadre de coopération permettra l’échange de données et l’accès aux informations et études produites par les deux institutions dans le cadre de leurs missions respectives, indique un communiqué conjoint des deux institutions.

La convention facilitera, en outre, l’échange d’expériences et le développement de compétences en matière de statistique et de gestion de données, relève la même source qui fait savoir que l’accord ouvrira également la voie à la réalisation conjointe d’études et de travaux de recherche à caractère économique et financier.

La signature de cette convention entre dans le cadre du plan stratégique 2019-2023 de Bank Al-Maghrib qui prévoit notamment le développement d’un pôle d’expertise économique et financière ouvert sur son environnement à travers l’élargissement des partenariats et liens de coopération avec les banques centrales et les institutions nationales et internationales.

La convention répond également aux objectifs de l’ADII qui visent, entre autres, à contribuer à l’amélioration de l’environnement des affaires en s’appuyant notamment sur les études économiques et financières réalisées par ses partenaires, conclut le communiqué.

LNT avec CdP

