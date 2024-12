L’attribution de l’appel d’offres pour le poste d’amarrage numéro 3 du port de Tarifa, remporté par Baleària, va permettre à la compagnie de gérer la ligne Tanger Ville – Tarifa au cours des 15 prochaines années.

Dans une déclaration à la presse, le président de Baleària, Adolfo Utor, explique que l’équipe de Baleària a travaillé d’arrache-pied ces dernières années pour remporter cet appel d’offres, en réussissant à présenter le projet technique le plus avancé sur le plan technologique et le plus durable sur le plan environnemental : « Nous méritons d’avoir gagné cet appel d’offres et nous pouvons être très fiers de notre succès. Nous allons investir dans ce nouveau couloir écologique et nous allons travailler avec toutes nos parties prenantes pour faire de la ligne Tanger Ville – Tarifa un exemple de mobilité, de modernité et de durabilité internationale ».

Adolfo Utor a également indiqué que, dans le cadre de son engagement envers les régions, la compagnie « agira comme un dynamisateur de l’économie, en contribuant à l’emploi local et en permettant l’intégration de nouveaux professionnels du secteur maritime dans la région ».

Le projet de Baleària prévoit la construction de deux fast ferries électriques, l’électrification des ports et un système de recharge pour un investissement de 135 millions d’euros. La construction de ces deux catamarans électriques sera assurée par les chantiers navals espagnols Armon (Gijón) et durera deux ans et demi. Pendant cette période, la compagnie exploitera sur cette liaison deux fast ferries de transition, l’Avemar Dos, équipé d’une nouvelle motorisation depuis 2021 pour en améliorer l’efficience, et le Jaume I.

Pour rappel, Baleària opère dans le Royaume du Maroc depuis 2003, date à laquelle la société a ouvert sa première ligne internationale entre Tanger et Algésiras. En 2017, la compagnie a ouvert une liaison dans la mer d’Alboran entre Nador et Alméria, et début 2023, elle a lancé une troisième liaison avec l’ouverture de la ligne Tanger Med-Motril.

Au cours de ces deux décennies, Baleària a transporté plus de neuf millions et demi de passagers, près de trois millions de véhicules et plus d’un million de camions de fret…

