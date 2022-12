Le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas a affirmé mardi que le prix de la société civile sera plus attractif l’année prochaine avec plus de moyens et une participation plus large des associations, et ce, après l’amendement du décret régissant ce prix.

Cette annonce a été faite par le ministre dans sa réponse à une question centrale à la Chambre des conseillers où il également fait savoir que sur les 212 dossiers de candidature en lice pour ce prix cette année, cinq associations et quatre personnalités ont été primées, notant que le prix réservé aux Marocains résidant à l’étranger n’a pas été attribuée lors de cette édition pour des motifs juridiques relatifs au décret régissant le prix qui exige que les dossiers de candidature soient présentés en arabe.

Concernant la valeur globale du prix, il a indiqué qu’elle se chiffre à 480.000 dirhams dont 140.000 DH pour les associations nationales, lequel montant est également attribué aux ONG nationales, et aux associations et ONG des Marocains résidant à l’étranger, outre 60.000 dirhams pour les personnalités civiles. Des prix qui seront revus à la hausse à l’avenir, a-t-il assuré.

Tout en soulignant que ce prix de la société civile est un grand événement et une forme de reconnaissance des contributions et actions associatives, M. Baïtas a, cependant, fait remarquer qu’il ne convient pas de cantonner le rôle de son département dans le domaine de la société civile au seul aspect organisationnel du prix.

»Ce prix est un grand événement mais le plus important reste l’action que notre département est appelé à mener dans l’accompagnement de la société civile », a-t-il dit.

LNT avec Map

