La Zone d’accélération industrielle (ZAI) à Benguerir permettra la création de 12.000 emplois directs et indirects, a indiqué jeudi le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Lors d’un point de presse à l’issue du Conseil du gouvernement, M. Baitas a précisé que ces emplois sont répartis entre 5.000 postes directs et 7.000 postes indirects, soulignant que la superficie totale de cette zone s’étale sur près de 138 hectares.

Les activités industrielles dans la ZAI concernent notamment l’énergie verte, les industries liées aux technologies vertes, la fabrication des batteries électriques, les industries métallurgiques et mécaniques et l’industrie automobile, en plus d’autres industries conformes au caractère industriel de cette zone, notant que ce projet constitue l’un des principaux prérequis pour l’emploi.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de décret n°2.25.147 portant création de la ZAI de Benguerir, au niveau de la commune d’Oulad Hassoune Hamri dans la province de Rehamna, relevant de la région de Marrakech-Safi.

LNT avec Map

