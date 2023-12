La plateforme digitale dédiée à l’aide sociale directe connaît une forte affluence des citoyens, a affirmé jeudi le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, soulignant qu' »il n’y a aucun obstacle au fonctionnement de la plateforme » et qu’elle »fonctionne normalement ».

Après avoir noté que le gouvernement est « rassuré » quant au « rythme de travail au niveau de cette plateforme », le ministre délégué a indiqué, lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, que l’Exécutif a achevé l’étape de promulgation de toutes les lois et décrets encadrant ce soutien, expliquant que les demandes reçues sur la plateforme seront traitées rapidement et que les personnes éligibles à l’aide recevront des notifications par SMS.

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch avait récemment annoncé le lancement d’une plateforme numérique pour l’enregistrement des personnes remplissant la condition du seuil d’éligibilité, pour qu’elles puissent obtenir le montant de l’aide sociale directe à partir de la fin du même mois.

Parallèlement au registre législatif, le gouvernement a œuvré à la mise en place du cadre pratique et budgétaire de ce programme qui s’inscrit dans le cadre de l’application du programme gouvernemental, a relevé le chef du gouvernement, affirmant que les différents départements gouvernementaux concernés poursuivent leur travail pour « la mise en œuvre des différentes mesures et procédures nécessaires pour garantir la réussite de ce chantier historique et le versement des aides financières directes aux citoyens remplissant les conditions d’éligibilité avant la fin de l’année, conformément à l’agenda fixé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI ».

LNT avec Map

Partagez cet article :