Badreddine Belghiti, nouveau DG de Wafa IMA Assistance

Le Conseil d’Administration de Wafa IMA Assistance a nommé Monsieur Badreddine BELGHITI, Directeur Général de Wafa IMA Assistance.

BELGHITI est Diplômé de l’Ecole Mohammadia des Ingénieurs en 1991 et détenteur d’un MBA à l’ESCP Paris en 2003. Il a à son actif 28 ans d’expérience dans le secteur des assurances.

M. BELGHITI a démarré sa carrière chez AL WATANYA en 1991 et a occupé plusieurs responsabilités, notamment de Directeur Technique et Marketing.

En 2009, M. BELGHITI rejoint Wafa Assurance en qualité de Directeur Général Adjoint, et y a exercé d’importantes fonctions dans les domaines du Commercial, du Développement et de la Gestion des Back-Office.

Badreddine BELGHITI a été chargé par le Conseil d’Administration de Wafa IMA Assistance d’inscrire la Compagnie dans le paysage assurantiel marocain en développant des offres et services innovants à destination des entreprises et des particuliers, et d’accompagner les actionnaires fondateurs de Wafa IMA Assistance dans leur développement international.

LNT avec Cdp