PARTAGER La BAD à la recherche de projets bancables

La Banque africaine de développement s’est rendue à Casablanca le 27 juillet dans le but de mobiliser les acteurs marocains de l’investissement public et privés pour le premier Africa Investment Forum (AIF).

Ainsi, après Tunis et le Caire, la ville blanche était la troisième étape de la tournée de la BAD en Afrique du Nord qui avait pour objectif de mettre en place une réserve de projets bancables en amont de l’AIF qui se tiendra du 7 au 9 novembre à Johannesburg.

« L’AIF constitue une réponse concrète aux défis du financement de l’investissement et du développement auxquels l’Afrique est confrontée » a souligné à cette occasion Mohamed El Azizi, directeur général de la Banque africaine de développement pour l’Afrique du Nord.

De son côté, Leila Farah Mokaddem, responsable pays pour le Maroc, a réitéré le rôle moteur du Maroc dans la dynamique d’investissement, d’intégration et de coopération Sud-Sud.

L’Africa Investment Forum est une nouvelle plateforme d’investissement via laquelle, la Banque, aidée de ses partenaires, aidera à sélectionner les projets, à attirer les investisseurs, et à structurer les transactions pour impulser une nouvelle dynamique d’investissement sur le continent.

« À travers l’AIF, nous voulons renouveler nos manières de réfléchir et d’agir pour porter l’investissement en Afrique à un palier supérieur » a déclaré Olivier Eweck, directeur des syndications, cofinancement et solutions client à la Banque.

Plus de 100 participants ont assisté à cet événement formulant de fortes attentes à l’égard de cette initiative de la BAD.

Il est à noter que le Maroc et la Banque africaine de développement ont, depuis le début de leur collaboration, plus de 160 projets et programmes à leur compte totalisant un engagement financier de près de 10 milliards de dollars. 80% de ces financements sont dédiés aux infrastructures de base et couvrent différents secteurs, notamment l’énergie, et l’agriculture.

LNT