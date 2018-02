PARTAGER Baccalauréat : « Aucune matière n’a été remplacée ou supprimée »

Le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a affirmé qu’ »il n’a ni supprimé, ni remplacé une matière par une autre en ce qui concerne les matières prévues aux examens régionaux et nationaux du baccalauréat pour tous les cycles et les branches ».

Dans un communiqué, publié vendredi, le ministère a tenu à apporter ces précisions après les informations rapportées par certains médias électroniques et réseaux sociaux concernant la décision du ministère portant sur la suppression de la philosophie et de l’éducation islamique des examens du baccalauréat.

Pour le baccalauréat professionnel, la même source précise que sur la base du programme pédagogique adopté, la matière de philosophie est enseignée en tronc commun depuis le lancement de ce cycle en 2014.

LNT avec MAP