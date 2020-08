PARTAGER Bac 2020 : Un taux de réussite « remarquable », selon le ministère

Le taux de réussite de 79,62% dans l’examen national normalisé du baccalauréat, au titre de l’année scolaire 2019-2020, constitue « une performance remarquable » vu les circonstances exceptionnelles que traverse le Royaume, a indiqué le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ce taux de réussite, qui est en progression de +1,66% par rapport à la session de 2019, est « un progrès remarquable et important » compte tenu des circonstances exceptionnelles que traverse le Royaume, en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19), affirme le ministère, lundi dans un communiqué.

A ce propos, le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi a salué les efforts considérables consentis par la famille de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, avec toutes ses composantes pédagogiques et administratives, de concert avec l’ensemble des partenaires et intervenants.

« Toutes les parties prenantes ont fait preuve de responsabilité, d’engagement, de citoyenneté et de solidarité dans un cadre de mobilisation, d’adhésion et d’abnégation », a souligné M. Amzazi, cité par le communiqué.

Il a, également, relevé que tous ces intervenants ont déployé des efforts de qualité, à travers des initiatives éducatives et des sacrifices ayant permis de relever les défis exceptionnels et sans précédents auxquels le système a été confronté dans le contexte de la lutte contre le coronavirus, notant que ces efforts ont permis de « consacrer la crédibilité et la fiabilité du diplôme du baccalauréat ».

Le ministre a, par ailleurs, appelé tout un chacun à maintenir la même mobilisation et le même sens d’engagement, afin de se préparer pour la prochaine rentrée scolaire.

