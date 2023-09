Une opération sécuritaire conjointe entre les services de Sûreté Nationale et de la Douane au point de passage de Bab Sebta a permis, vendredi soir, d’avorter une tentative de trafic d’une importante cargaison d’ecstasy et de L’poufa vers le Maroc.

Cette opération a permis d’appréhender le chauffeur d’un véhicule utilitaire, un citoyen marocain accompagné de son épouse espagnole, immédiatement après leur arrivée au Maroc, a indiqué la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) dans un communiqué, notant que l’opération de fouille a abouti à la découverte de 20.056 comprimés d’ecstasy et de plus de 1.300 grammes de drogue de type « L’poufa » en leur possession.

Les deux mis en cause font l’objet d’une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier l’ensemble des personnes impliquées dans cette affaire et déterminer les éventuelles ramifications régionales et internationales de cet acte criminel, poursuit la même source.

Les échantillons de la drogue saisie ont été remis au Laboratoire national de la police scientifique pour faire l’objet des expertises techniques nécessaires afin de déterminer tous les composants chimiques qui entrent dans leur fabrication ainsi que le niveau et l’étendue de leur danger sur la santé publique.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires intenses et continues effectuées par les différents services de sûreté, en vue de lutter contre le trafic international de drogue et de stupéfiants et de mettre en échec la criminalité transnationale dans toutes ses formes, conclut le communiqué.

LNT avec Map

