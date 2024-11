Le jeudi, en application des Hautes Directives du Roi Mohammed VI, exprimées lors de son discours à l’occasion du 49ème anniversaire de la Marche Verte, le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, a dirigé une réunion portant sur la mise en œuvre de la Vision Royale visant à transformer la gestion des affaires de la communauté marocaine résidant à l’étranger.

Au début de cette rencontre, M. Akhannouch a rappelé les grandes lignes du Discours Royal, qui fixe les bases de cette réforme ambitieuse. Ce projet de restructuration comprend la réorganisation institutionnelle du « Conseil de la Communauté marocaine à l’Étranger » ainsi que la création de « la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l’étranger ». M. Akhannouch a souligné que le gouvernement a pris en compte les Orientations Royales avec sérieux et a mobilisé les ressources nécessaires pour assurer le succès de cette réforme, selon un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Le chef du gouvernement a assuré que « le gouvernement s’engage à mettre en œuvre cette Vision Royale avec rigueur et rapidité, en adoptant une série de mesures visant à garantir la coordination et la convergence des attributions des institutions responsables des affaires des Marocains du monde, répondant ainsi aux nouveaux besoins de la diaspora marocaine ».

Lors de cette réunion, les participants ont exploré plusieurs initiatives visant à renforcer les liens culturels et spirituels entre les membres de la communauté marocaine à l’étranger et leur patrie. Parmi les priorités abordées figuraient la simplification et la numérisation des procédures administratives et judiciaires, le soutien aux compétences et talents, ainsi que l’encouragement des investissements dans le Royaume, en lien avec les incitations de la nouvelle charte de l’investissement.

Parmi les personnalités présentes à cette réunion figuraient des représentants de différents ministères, notamment le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, le ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmed Toufiq, et d’autres membres clés du gouvernement, illustrant l’engagement multisectoriel pour la mise en œuvre de cette Vision Royale.

À la suite de cette première rencontre, M. Akhannouch a annoncé qu’une série de réunions se tiendrait dans les semaines à venir afin de poursuivre les efforts de mise en œuvre de cette Vision Royale, notamment pour achever la restructuration du « Conseil de la Communauté marocaine à l’Étranger » et la création de la « Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l’étranger ». Ce processus vise à assurer une gestion coordonnée et convergente des actions en faveur des Marocains résidant à l’étranger, tout en répondant aux attentes et aux besoins changeants de cette communauté dynamique.

