La ville d’Athènes a un nouveau héros, qui s’appelle Ayoub El-Kaabi, écrit le journal sportif espagnol AS, qui met la lumière sur l’exploit de l’attaquant marocain, qui a offert, mercredi soir, à son équipe, l’Olympiakos, son premier titre européen, en battant en finale la Fiorentina (1-0). La star marocaine a surpris la défense de la Fiorentina d’un coup de tête à la 116e minute, permettant au club grec de remporter la Ligue Europa Conférence, relève le quotidien spécialisé.

Ayoub El Kaabi a profité de l’absence de défenseur et a capitalisé sur le décalage pour marquer le but ‘’le plus spécial’’ des 33 de sa saison, selon AS.

Le joueur marocain a illuminé de son talent cette compétition européenne, inscrivant cinq buts en deux matchs contre Aston Villa en demi-finale.

Grâce à une ‘’efficacité exceptionnelle’’, El Kaabi a été sacré meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence 2023-2024, avec un total de 11 buts.

LNT avec Map

