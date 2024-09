AXA Services Maroc (ASM) a récemment inauguré son tout nouveau site à Kénitra, ce qui doit marquer une étape significative dans le développement de ses activités au Maroc. Situé au 21-15, Rue Hassane Ibn Tabet, Maamoura, ce site s’étend sur une superficie de 4300 m² et devrait accueillir plus de 600 nouveaux collaborateurs d’ici 2025.

L’ouverture de ce site s’inscrit dans une démarche ambitieuse visant plusieurs objectifs stratégiques. En premier lieu, ASM souhaite élargir sa base de talents en recrutant des compétences locales, renforçant ainsi son engagement en faveur de l’emploi dans la région. De plus, cette nouvelle installation améliorera la qualité de vie des employés de Kénitra en réduisant leur temps de trajet quotidien.

L’inauguration du site s’inscrit également dans le cadre des engagements écologiques de l’entreprise. Grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques, le site bénéficiera d’une réduction de 20 % de sa consommation d’énergie, contribuant ainsi à la diminution de l’empreinte carbone d’AXA Services Maroc.

Avant l’ouverture de ce nouveau site, ASM avait mis en place une agence de recrutement ainsi qu’un centre de formation afin d’optimiser le processus de recrutement et d’intégration des nouveaux collaborateurs. Cette démarche vise à faciliter l’intégration des employés dans leur nouvel environnement de travail. L’entreprise prévoit de recruter plus de 1400 collaborateurs supplémentaires sur la période 2024-2026, répartis sur différents sites, illustrant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de l’excellence opérationnelle.

À l’occasion de l’inauguration, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a déclaré : « Aujourd’hui, nous inaugurons le site d’AXA Services Maroc à Kénitra. Cette ouverture confirme la confiance des grandes entreprises dans la plateforme marocaine, en particulier le groupe AXA à travers un partenariat durable et de qualité. De nombreux efforts sont déployés pour soutenir les opérateurs dans le développement de l’ingénierie au Maroc, et nous continuerons à œuvrer pour consolider cet écosystème, grand contributeur à la valeur ajoutée industrielle ainsi qu’à la création d’emplois. »

Dans la même lignée, Ghita Mezzour, ministre déléguée en charge de la Transition numérique et de la Réforme administrative, a souligné l’importance de cette initiative pour le développement socio-économique durable de la région. « Ce projet ouvre de nouvelles opportunités de croissance et, surtout, favorise la création d’emplois. Pour cela, il est essentiel de valoriser le potentiel des jeunes talents marocains en leur offrant des formations et un accès aux technologies nécessaires pour être compétitifs à l’échelle internationale. » Elle a ajouté que la stratégie nationale « Digital Morocco 2030 » portera une attention particulière à la formation d’une nouvelle génération de spécialistes dans les domaines des technologies numériques et de l’information, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Guillaume Borie, directeur général d’AXA France et membre du comité de direction du groupe, a exprimé sa fierté lors de l’inauguration du site de Kénitra : « Ce projet symbolise l’engagement continu d’AXA envers le Maroc et marque une étape cruciale dans le développement de nos opérations dans le Royaume. Ce site, doté d’infrastructures modernes et éco-responsables, nous permet non seulement de soutenir notre croissance, mais aussi d’accompagner les talents locaux dans un environnement de travail innovant. »

Thierry Goument, directeur général d’AXA Services Maroc, a quant à lui ajouté : « Le site de Kénitra représente une étape clé dans notre stratégie de développement au Maroc. En renforçant notre présence dans cette région, nous concrétisons l’ambition d’AXA Services Maroc de soutenir la dynamique économique locale, tout en créant plus de 1400 emplois d’ici 2026. Ce projet incarne notre engagement à intégrer les talents locaux, à encourager l’innovation dans les services IT, et à renforcer notre responsabilité sociale, avec un accent particulier sur l’inclusion et la transition écologique. »

LNT

