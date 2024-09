Le 1er septembre 2024, Thierry Goument a pris ses fonctions de Directeur Général d’AXA Services Maroc (ASM), marquant un moment clé pour l’entreprise qui célèbre ses 20 ans d’existence.

Sous sa direction, ASM s’engage à poursuivre son objectif d’innovation et d’excellence, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. « Je suis ravi et très fier de rejoindre les équipes d’AXA Services Maroc », a déclaré M. Goument. « Nous avons de grands projets pour l’avenir, visant à exceller et innover dans tous les aspects de notre activité. »

Depuis son implantation à Rabat en 2004, AXA Services Maroc a connu une croissance remarquable. Partant de 40 employés pour Direct Assurance, l’entreprise compte aujourd’hui près de 4 500 collaborateurs répartis sur plusieurs sites, y compris un nouveau à Kénitra avec plus de 600 postes de travail. Ce développement illustre la reconnaissance des compétences et de l’expertise des équipes d’ASM.

ASM a réalisé un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros en 2023 et prévoit d’atteindre 100 millions d’euros en 2024, témoignant de sa dynamique de croissance.

Le 20e anniversaire de l’entreprise met également en lumière ses engagements en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. ASM est un acteur majeur de l’emploi dans la région Rabat-Salé-Kénitra et mène des actions concrètes en faveur de l’environnement, notamment en réduisant de 46 % sa consommation d’énergie et de 59 % sa consommation de papier depuis 2019.

En parallèle, ASM accorde une importance primordiale à la valorisation de son capital humain. Le programme Leadership Impact, lancé en novembre 2023, a impliqué 384 managers et a permis de renforcer les compétences en intelligence émotionnelle, sociale et organisationnelle. En 2023, 3 796 collaborateurs ont bénéficié de 259 457 heures de formation, et 66 promotions vers des postes managériaux ont été accordées, dont 70 % à des femmes.

Avec des projets ambitieux pour l’avenir, notamment l’ouverture de nouvelles activités pour AXA Belgique, et une politique de formation et d’inclusion bien établie, ASM s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire sous la direction de Thierry Goument.

A. Loudni

