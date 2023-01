AXA Assurance Maroc, un des leaders dans le secteur des assurances au Maroc, a été officiellement reconnue en tant que Top Employer 2023 au Maroc par le prestigieux organisme de certification international Top Employers Institute. Cette certification vient couronner les efforts de l’entreprise pour mettre en place les plus hauts standards RH et renforcer sa position d’employeur de premier choix.

En effet, depuis 2020, AXA Assurance Maroc a mis en place un ambitieux Plan de Transformation global qui a pour objectif de repositionner l’entreprise appartenant au Groupe AXA, leader mondial dans son secteur, parmi les assureurs les plus innovants et les plus proches des attentes de leurs clients, grâce à une excellence opérationnelle en termes de process et d’outils.

Côté Capital Humain, cette transformation a eu pour résultat une nette amélioration des services offerts aux employés, des processus de gestion de carrière, ainsi que de développement et de formation pour donner aux employés les moyens nécessaires à l’exploitation pleine et entière de leur potentiel. Ce plan a également pour objectif de renforcer la notoriété de l’entreprise en tant qu’employeur de premier choix pour attirer et retenir les meilleurs talents du secteur.

En obtenant la précieuse certification Top Employers, AXA Assurance Maroc s’engage à offrir à ses collaborateurs un environnement de travail optimal en mettant en place des pratiques innovantes en matière de ressources humaines et ce, à travers les 20 thématiques sur lesquelles l’entreprise a été auditée, allant de la stratégie de gestion des talents, l’environnement de travail ou le Talent Acquisition à la formation et le développement des compétences et en passant par le bien-être au travail, ou encore la diversité et l’inclusion.

Cette certification est une reconnaissance de l’engagement de AXA Assurance Maroc envers ses employés et une confirmation de sa position d’employeur leader dans le secteur des assurances au Maroc, selon un communiqué du groupe.

LNT avec CdP

