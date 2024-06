Avito Group, leader du marketplace au Maroc, a signé une convention de partenariat avec la Banque Centrale Populaire (BCP) et ses deux entités affiliées, Attawfiq Microfinance et la Fondation Création d’Entreprises (FCE). Ce partenariat vise à soutenir les entrepreneurs dans le développement de leurs activités en ligne et à dynamiser le commerce électronique au Maroc.

Dans le cadre de cet accord, la Banque Populaire met à profit sa synergie intra-Groupe pour enrichir l’offre de services non-financiers destinés à ses clients, tout en améliorant leur visibilité en ligne afin de développer leur commerce.

Les clients TPE du groupe BCP, ainsi que ceux accompagnés par Attawfiq Microfinance et la Fondation Création d’Entreprises, bénéficieront d’un accès avantageux au service de « boutique e-commerce ». Cette plateforme permet aux petites entreprises de créer facilement leur vitrine en ligne et de profiter de l’audience d’Avito. Le service inclut divers avantages pour faciliter la vie des entrepreneurs : paiement en ligne, livraison, accompagnement personnalisé, services numériques avancés et une présence en ligne accrue grâce à Avito. La marketplace fournira également le support et la formation nécessaires pour une utilisation optimale de la plateforme.

Déclaration d’Avito Group :

« À travers ce partenariat avec la Banque Centrale Populaire, Avito confirme son rôle de catalyseur de la digitalisation et de la modernisation du commerce au Maroc. Nous offrons aux entreprises marocaines des outils puissants pour développer leurs activités en ligne au niveau national et international, contribuant ainsi à l’essor de l’économie numérique et favorisant l’inclusion économique par le digital. »

Hicham KHARROU, Directeur Général de la Fondation Attawfiq Microfinance :

« Ce partenariat reflète l’engagement du groupe BCP vers une économie numérique plus inclusive. En unissant nos efforts, nous offrons aux entrepreneurs et micro-entrepreneurs une présence sur une marketplace digitale leader ainsi que des outils digitaux essentiels pour assurer la pérennité de leurs activités. Notre objectif est de convertir cette nouvelle visibilité digitale en opportunités de croissance. »

Younes OUJENHA, Secrétaire Général de la Fondation Création d’Entreprises du groupe BCP :

« Les services non-financiers d’accompagnement des entreprises offerts par la FCE apportent aux TPE et entrepreneurs des propositions de valeur allant de la conception à la réalisation, contribuant ainsi à la réussite et à la pérennisation de leurs projets. Le partenariat avec Avito permettra aux TPE et entrepreneurs d’accéder à une plateforme e-commerce reconnue, à des prix compétitifs, et de profiter de formations en marketing digital. »

Fahed MEKOUAR, Directeur Exécutif Marché des Particuliers, Professionnels et TPE :

« L’accompagnement de notre clientèle des TPE par des services financiers et non-financiers s’inscrit dans notre stratégie. En signant ce partenariat tripartite avec Avito, nous confirmons notre engagement à mieux servir nos clients. L’offre proposée par Avito est bien négociée en termes de services, de tarification, d’accompagnement et de formation pour une meilleure utilisation de la plateforme « boutique e-commerce ». Notre objectif est de permettre à nos clients de gagner en visibilité digitale et d’accroître leurs opportunités de développement. »

LNT avec CdP

