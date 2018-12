PARTAGER Avito dévoile de nouvelles fonctionnalités

Le leader des sites de petites annonces au Maroc, Avito, a dévoilé 3 nouvelles fonctionnalités, afin de faciliter davantage les transactions entre les acheteurs et vendeurs marocains sur la plateforme, annonce un communiqué de la société.

Une fonctionnalité extrêmement prisée est le Chat. En effet, l’un des principaux défis d’Avito est de faciliter en permanence les échanges entre les acheteurs et les vendeurs. Jusque-là, ces échanges se faisaient soit par téléphone, par mail ou par sms et ce, en dehors de la plateforme. Certains clients, réticents à l’idée de dévoiler leurs numéros de téléphone, recevaient moins de contacts. En vue de faciliter le contact et d’accélérer la transaction, Avito vient de lancer son service de Chat, la messagerie instantanée qui permettra aux acheteurs et vendeurs de prendre contact directement sur la plateforme et d’échanger toutes les informations nécessaires avant la prise de décision et ensuite la rencontre. Le Chat permet d’envoyer des messages, des photos, des vidéos et autres documents. L’acheteur peut ainsi demander plus d’informations sur le produit qui l’intéresse, afin de mieux prendre sa décision. Le Chat est aujourd’hui disponible sur la version web et sur l’application Android depuis le mois d’octobre.

Cette optique de sécurisation des données et de conservation des données personnelles oriente constamment les avancées et mises à jour de la plateforme. Dans cette perspective, Avito lance la vérification des numéros de téléphone des vendeurs. Cette nouvelle fonctionnalité, qui est disponible sur l’application Android et sur le Web, permet de vérifier les numéros de téléphone des vendeurs au moment où ils insèrent une annonce ou lorsqu’ils créent leur compte sur la plateforme.

Chaque numéro vérifié est ensuite attribué à un vendeur qui reçoit un badge sur ses annonces, informant que le numéro du vendeur est vérifié, ce qui permet de rassurer les acheteurs, puisque chaque vendeur peut ensuite être facilement identifié. Ce badge constitue également un avantage pour le vendeur puisqu’il lui permettra de recevoir plus de contacts d’acheteurs potentiels.

Enfin, toujours en vue de faciliter l’usage de sa plateforme et suite à la demande d’une grande partie de ses utilisateurs, Avito a lancé la version en langue arabe de son application. Cette fonctionnalité cruciale dans un pays essentiellement arabophone facilitera sans aucun doute la recherche et l’utilisation de l’application par la population locale. Preuve en est le succès immédiat auprès de plus de 30% des utilisateurs d’Avito.

Ces nouvelles fonctionnalités accompagnent la tendance de consommation mondiale, marquée par l’usage croissant des smartphone. Avito a vu augmenter sensiblement ces dernières années son trafic mobile. Ainsi, l’application Android d’Avito a été téléchargée plus de 5 000 000 de fois depuis son premier lancement en 2012. Elle a reçu une note de 4.3/5 accordée par plus de 100 000 personnes et connaît un taux de rétention hebdomadaire de ses utilisateurs de 43%. Par ailleurs, le mobile représente aujourd’hui 88% de l’usage d’Avito réparti entre la version web mobile (44%) et sur les applications Android et iOS (44%).

LNT avec CdP