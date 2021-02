Capitalisé sur tous les savoir-faire développés au cours des 60 dernières années, le Groupe AVIS Locafinance, lance le concept fort de Mobility Center, plateforme technique et commerciale unique et différenciante sur le marché de l’automobile, répondant de façon complète et personnalisée aux attentes de tous les conducteurs. Etalé sur une surface de 10 000 m2, le Mobility Center permet de retrouver, en un seul endroit, une offre de service de mobilité étendue couvrant les besoins des clients particuliers et professionnels.

Situé à Aïn Sebaâ, au cœur de la zone industrielle de Casablanca, ce concept inédit au Maroc a été pensé pour répondre à toutes les attentes en termes de mobilité des clients particuliers et professionnels et permet d’accéder à une offre complète de services.

Réparti par ilots sur une surface de 10 000 m2, le Mobility Center est un véritable couteau suisse de la mobilité. En un seul endroit, le client peut retrouver tout un univers autour de la mobilité incluant les activités d’entretien de véhicules pour Particuliers et Professionnels, de réparation, de carrosserie et peinture. Les visiteurs peuvent aussi s’orienter vers le show-room de véhicules d’occasions où ils pourront trouver des dizaines de véhicules en vente faiblement kilométrés et en parfait état. En complément, le client pourra échanger également sur place avec une équipe de professionnels extrêmement compétente pour le conseiller sur la meilleure solution de location de véhicules utilitaires ou de tourisme, avec ou sans chauffeur complétée par une panoplie de services à la clé tels que des solutions de géolocalisation, de télématique, de logistique de véhicules et de gardiennage.

LNT avec CdP

Partagez cet article :