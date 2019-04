PARTAGER Avis Locafinance inaugure sa première agence à Lâayoune

Avis Locafinance a inauguré récemment sa nouvelle agence au sein de l’aéroport de Lâayoune. Suite à un appel d’offres lancé par l’Office National des Aéroports (ONDA) et remporté à la fin de l’année 2018, Avis Locafinance devient ainsi l’unique plateforme de location de voiture à disposer d’une autorisation d’exercice au sein de l’aéroport pour les trois prochaines années, annonce un communiqué de la société.

L’agence de Lâayoune vient renforcer la couverture nationale du réseau Avis Locafinance composé de 20 agences dans différentes villes du Royaume. Au-delà du caractère symbolique de l’implantation à Lâayoune, celle-ci revêt également un aspect stratégique pour le groupe, car la ville, à l’instar d’autres localités, est au cœur de la politique d’investissements accompagnant le plan de régionalisation avancée mis en place par l’Etat marocain, dit-on auprès d’Avis Locafinance.

Conformément à la stratégie de développement national du groupe ainsi que sa politique commerciale, Avis Locafinance compte assurer un service de proximité à toutes les entreprises en cours de développement dans la région, qui recèle un important potentiel de croissance, déclare le management.

S’exprimant au sujet de cette ouverture, M. Eddy-Richard Toledano, Président Directeur Général du Groupe AVIS Locafinance, a tenu à rappeler que « cette agence incarne notre volonté d’expansion ainsi que notre compétitivité. Elle illustre de manière concrète la forte croissance d’Avis Locafinance au Maroc et le dynamisme de son réseau d’une part, et notre souhait d’accompagner pleinement le développement des activités économiques de la région de Lâayoune d’autre part. Notre volonté est de renforcer notre assise géographique pour assurer encore plus de proximité avec nos partenaires, en mettant à leur disposition des solutions de mobilité toujours plus innovantes et adaptées à leurs besoins ».

Avec cette nouvelle agence, Avis Locafinance confirme son leadership sur le marché de la location de véhicules, notamment en termes de nombre d’agences en aéroport au Maroc. Le Groupe continue ainsi d’accompagner le pays dans son essor socioéconomique en s’alignant sur la politique de développement des régions à fort potentiel, conclut le communiqué.

LNT avec CdP