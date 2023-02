Dans le cadre de sa stratégie de croissance et de consolidation, le groupe AVIS LOCAFINANCE confirme son intention d’acquisition de la société PSD T-RENT.

Ce développement est soumis à autorisation du Conseil de la Concurrence qui a entrepris l’étude du dossier et devrait rendre sa décision au cours des prochaines semaines.

Dans un environnement très concurrentiel et évolutif, AVIS LOCAFINANCE entend ainsi conforter sa position d’acteur de référence dans la location de voiture et renforcer son empreinte au service des nouvelles mobilités, notamment la location longue durée, fondées sur l’usage des nouvelles technologies et un service client d’exception.

Cette prise de contrôle permettra à AVIS LOCAFINANCE, déjà gestionnaire d’un parc de plus de 3.000 véhicules, d’accroitre son périmètre en intégrant les 1.400 véhicules gérés par PSD T-RENT et d’atteindre son objectif de 5.000 véhicules en LLD à l’horizon 2025.

A propos du Groupe AVIS LOCAFINANCE

Créé en 1961 et premier franchisé d’Avis en Afrique, le groupe est un acteur de référence de la location courte et longue durée au Maroc. Son expérience et son professionnalisme sont reconnus par plus de 200 entreprises nationales et internationales qui font appel à ses services de LLD. Mettant la qualité totale au cœur de son management, Avis Locafinance déploie une politique QSE exemplaire. Le groupe est ainsi le seul opérateur du secteur à détenir une triple certification ISO 9001 (Qualité), ISO 45001 (Santé et Sécurité au travail) et ISO 14001 (Environnement).

A propos de PSD T-Rent

Titulaire de la marque T-Rent, PSD est une filiale de Ténor Group, spécialisée dans la location de véhicules. Intervenant principalement dans le segment de la location longue durée,

PSD T-RENT contribue activement à l’essor du secteur des services aux entreprises en offrant à sa clientèle, composée notamment de fleurons de l’économie nationale et de multinationales de référence, des services et un accompagnement de premier plan. PSD T-RENT gère à ce jour un parc de près de 1400 véhicules.

