Averda signe quatre contrats d’une durée de sept ans à Casablanca

Averda, le principal fournisseur international de services environnementaux, a remporté quatre contrats de sept ans à Casablanca, au Maroc, qui débuteront en juin 2019, suite à son engagement d’investir dans le personnel, les nouvelles technologies, les équipements et les opérations.

Les contrats concernent les quatre arrondissements de Sidi Bernoussi, Ain Sebaa-Hay Mohamadi, Ain Chock et Hay Hasani.

Malek Sukkar, PDG de Averda, a commenté l’attribution des contrats :

« Après cinq années de service à Casablanca, nous sommes ravis de renouveler notre engagement envers les communautés de la ville grâce à de nouvelles idées et une gamme très intéressante de nouveaux services et solutions. Je suis également heureux d’annoncer un investissement majeur dans notre personnel et nos équipements. »

Fort de son expérience acquise à Casablanca, Averda complétera ses services avec des conteneurs enterrés pour les déchets, des conteneurs à chargement latéral et des conteneurs métalliques étanches. Leur déploiement permettra à Averda de traiter des volumes de déchets nettement plus importants, ce qui permettra à la municipalité d’éviter les problèmes liés à l’encombrement qui se posent depuis longtemps dans les zones à forte densité de population.

Le contrat, signé le 25 juin avec la Commune de Casablanca, prévoit l’introduction de nouveaux équipements de pointe pour les poids lourds, notamment des compacteurs de déchets, des lave-conteneurs, des balayeuses, des chargeuses, des bennes, des camions-citernes et des bacs. Il y aura également une augmentation de la main-d’œuvre notamment plus de balayeurs manuels, de personnel de collecte, de chauffeurs de camions, de contrôleurs et de personnel de soutien.

LNT avec Cdp