Le vernissage d’une exposition collective d’oeuvres inédites de nombre d’artistes marocains a eu lieu, mardi à Marrakech, en présence d’un aréopage de personnalités du monde des arts et de la culture.

Inscrite dans le cadre de la 2è édition de l’Automnale de Marrakech, cette exposition qui se poursuivra jusqu’au 18 décembre dans la Cité ocre, donne à voir et à apprécier une collection composée de 25 toiles confectionnées dans différents styles, par des artistes plasticiens de renom, outre des oeuvres photographiques inédites.

L’exposition offre aussi l’opportunité à des artistes émergents de présenter leur travail et de faire connaitre davantage leur talent et leur savoir-faire si raffiné.

Dans une déclaration à la presse, Mme Cécile Dufay a fait part de son émerveillement des oeuvres présentées dans le cadre de cette exposition, notamment celles de l’artiste Laila Benhalima, dont les toiles se caractérisent, à la fois, par la profondeur et la luminosité, tout en incarnant une grande symbolique.

Dans la foulée, elle a exprimé sa joie d’avoir participé à la sélection des toiles présentées dans cette exposition, et qui mettent en valeur le travail d’une pléiade d’artistes marocains dont les oeuvres sont visibles dans sa Galerie en France.

Et de poursuivre que l’événement éclectique « l’Automnale de Marrakech » ambitionne de promouvoir davantage l’art contemporain dans cette ville, qui facilite la rencontre et l’échange entre des artistes célèbres et d’autres talentueux, partant de cette volonté de créer des passerelles entre eux, à la faveur d’un échange fructueux d’expériences.

L’artiste- peintre et sculpteur, Adil Kourkouni a, dans une déclaration similaire, indiqué que les toiles proposées au public dans le cadre de cette exposition sont de qualité supérieure dans la mesure où, elles offrent une idée claire sur le travail de chacun de ces artistes qui auront un grand écho à Marrakech.

L’un des moments forts de ce vernissage a été la réalisation instantanée, d’une toile inédite, par l’artiste, Othman Rhanimi, spécialiste des fresques (art de la rue) qui, par la même occasion, a fait part de sa grande joie de participer, pour la première fois, à cet événement, faisant savoir que cet art s’est forgé une place de choix sur la scène culturelle.

Parmi les artistes qui exposent figurent, Toufik Berramdane, artiste pluriel attiré par la botanique, la photographie ou encore le tissage et qui tente de faire découvrir la vie et de révéler le quotidien, à travers un codage qui rend ses oeuvres uniques.

Adil Boukil ou le maitre du sable ébloui par la maitrise de sa technique qui devient son identité, ou encore Adil Tahiri et Imane Lahlou, deux artistes que l’on ne peut dissocier tant leur travail les unit dans la beauté du mouvement et de la matière.

Prend part aussi à cette exposition, Laila Benhalima avec son monde poétique, qui enchante par les couleurs et l’histoire de mondes merveilleux.

Les aficionados de l’art raffiné peuvent aussi apprécier les oeuvres de Hamza Benrachad et Adil Kourkouni, deux artistes prodiges de par leurs impacts, sachant que le premier dénonce l’usage du plastique, tandis que le second révèle les instants du quotidien à travers son regard.

L’Automnale de Marrakech comprend également une journée caritative autour d’ateliers artistiques visant à sensibiliser les jeunes et les moins jeunes sur l’importance de la solidarité.

Organisée sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la 2è édition de l’Automnale de Marrakech, qui se poursuit jusqu’au 18 décembre, se propose de faire découvrir ou redécouvrir des artistes confirmés, d’encourager les industries créatives et de proposer des stratégies de développement des carrières des artistes.

Ce mois de fête culturelle sera marqué par l’organisation de conférences, de Salons littéraires, d’expositions, de défilés de mode et de concerts offerts par des artistes reconnus.

LNT avec MAP

