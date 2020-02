PARTAGER Attijariwafa bank adopte la norme SWIFT GPI, une première au Maroc

Attijariwafa bank est devenue, depuis le 13 janvier dernier, la première banque marocaine complètement conforme à la norme internationale SWIFT Global Payment Innovation (GPI), annonce le Groupe dans un communiqué.

« En février 2017, SWIFT a rendu opérationnelle la norme SWIFT gpi et a invité les banques membres de son réseau à actualiser leurs outils et à se conformer progressivement à ce nouveau standard », informe le Groupe, soulignant que la banque a inscrit ce projet dans son plan stratégique, afin d’adopter cette norme et délivrer ainsi des améliorations constantes dans l’expérience client des paiements internationaux.

La mise en œuvre de cette norme permettra de proposer à tous les clients et les partenaires bancaires internationaux une expérience en ligne avec les meilleures pratiques internationales alliant digitalisation, transparence, réactivité et sécurité.

L’utilisation de cette nouvelle norme va permettre aux clients d’Attijariwafa bank, ceux du marché des Entreprises en particulier, de bénéficier immédiatement de nombreuses améliorations, à savoir une gestion de trésorerie optimisée, une maîtrise de la chaîne d’approvisionnement, un processus de réconciliation plus simple, une transparence sur les frais bancaires ainsi qu’une réduction du temps de gestion des réclamations et investigations.

Ainsi, Attijariwafa bank confirme « son leadership dans l’accompagnement à l’international des opérateurs économiques et sa proximité envers ses clients notamment dans la gestion de leurs paiements internationaux », selon la même source.

SWIFT est une société coopérative qui fournit les plateformes de communication, produits et services pour connecter plus de 10 800 organisations bancaires, établissements financiers et clients professionnels dans plus de 200 pays et territoires. SWIFT permet à ses utilisateurs d’échanger des informations financières automatisées, standardisées de façon sécurisée et fiable, réduisant ainsi les coûts, le risque opérationnel et éliminant les inefficacités opérationnelles.

SWIFT rassemble également la communauté financière pour travailler en collaboration à déterminer les pratiques du marché, définir des standards et débattre de questions d’intérêt mutuel.

LNT avec CdP