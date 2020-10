PARTAGER Attijari Global Research : Sociétés cotées, une masse bénéficiaire récurrente en net repli

Attijari Global Research, filiale du groupe Attijariwafa bank spécialisée dans l’analyse financière, vient de publier une étude sur l’évolution du marché boursier et les résultats des sociétés cotées au titre du premier semestre. Maria Iraqi et Omar Cherkaoui, responsables de l’étude, y livrent leur analyse des performances des sociétés cotées, dans le contexte d’une crise qui a violemment secoué l’ensemble des acteurs des économies marocaine et mondiale.

Une masse bénéficiaire récurrente en repli de -32%

Au terme du S1-20, la masse bénéficiaire des sociétés cotées ayant publié leurs résultats (soit 99% de la capitalisation du marché) a été divisée de plus de moitié, passant de 15,9 MMDH à fin juin 2019 à 6,9 MMDH à fin juin 2020. Toutefois, cette variation est peu pertinente dans la mesure où celle-ci tient compte d’une contribution au fonds de solidarité Covid-19 de 6,6 MMDH dont plus de 90% comptabilisé au S1-20. Ajustée de cet effort de solidarité, la contre-performance de la masse bénéficiaire récurrente du marché ressortirait à -31,8%.

À l’origine de cette forte correction, un impact coûts plutôt qu’un effet activité. Alors que les revenus agrégés du marché reculent de -4,9%, le résultat opérationnel récurrent se dégrade de -26,7%. En effet, ce dernier a été impacté par les répercussions de la crise sanitaire sur la qualité des créances clients de plusieurs secteurs à l’image des banques, des BTP et des services. Ainsi, nous assistons à un effort de provisionnement important au terme de ce premier semestre. Concernant les dons Covid-19, ces derniers ont été comptabilisés soit au niveau des charges d’exploitation soit au niveau des charges non courantes. Les sociétés cotées qui adoptent les normes IFRS supporteraient l’intégralité du don sur l’exercice 2020, tandis que les émetteurs qui appliquent les normes locales ont la possibilité d’amortir cette charge sur une période de 5 ans. Pour ces deux cas de figure, l’ensemble des sociétés bénéficie de la déductibilité fiscale de ces dons.

Au terme de ce premier semestre, 55 émetteurs ont annoncé une baisse de leur résultat récurrent sous l’effet de la crise sanitaire, soit 88% de la capitalisation du marché. Aussi, Attijari Global Research dénombre 21 sociétés cotées dont les résultats semestriels se sont soldés par un déficit. Celles-ci pèsent près de 7% de la capitalisation de la cote. À l’opposé, 11% de la capitalisation boursière affichent des résultats en hausse, soit 14 sociétés parmi les 69 ayant publié leurs réalisations au S1-20. À la lecture des différents communiqués de presse, 32 sociétés cotées ont annoncé leur contribution à l’élan de solidarité à travers des dons en numéraire et/ou en nature au fonds spécial Covid-19. Celles-ci pèsent 87% de la capitalisation du marché.

Le secteur financier, principal contributeur à la baisse des bénéfices

À l’analyse de la contribution des secteurs cotés à l’évolution de la masse bénéficiaire récurrente du marché Actions au S1-20, les analystes relèvent les constats suivants :

 Les secteurs Banques, Assurances, Immobilier, Distribution et Ciment accusent un repli cumulé de leurs bénéfices récurrents de -4.535 MDH, justifiant 90% de la variation globale du marché ;

 Dans une moindre mesure, les secteurs BTP, Financement, Agro-alimentaire, Ports et Télécoms enregistrent des bénéfices en repli de -535 MDH, justifiant moins de 11% de la variation globale du marché ;

 À l’opposé, les secteurs Mines et NTI ont contribué positivement à l’évolution de la masse bénéficiaire à travers une progression de leurs bénéfices cumulés de +213 MDH, soit un poids de 4% dans la variation globale du marché.

Marché : Contribution en MDH à la masse bénéficiaire récurrente (hors don covid-19). Source : Attijari Global Research

Tenant compte du poids capitalistique des différents secteurs cotés, Attijari Global Research relève les constats suivants :

 8 secteurs cotés, soit 69% de la capitalisation, accusent des baisses plus ou moins importantes de leurs bénéfices récurrents au S1-20. Il s’agit des secteurs : Assurances (-92,9%), Sociétés de Financement (-71,8%), BTP (-68,0%), Banques (-33,6%), Distribution (-30,9%), Ciment (-23,4%), Ports (-18,4%) et Agro-alimentaire (-15,4%) ;

 Le secteur Immobilier, dont le poids dans la capitalisation s’établit désormais à moins de 1%, affiche un déficit de -107 MDH au S1-20 ;

 Maroc Télécom, qui pèse 23% dans la capitalisation globale, affiche un bénéfice récurrent quasi-stable (-0,5%) ;

 Les secteurs Mines et NTI, représentant 4% de la capitalisation boursière, enregistrent des résultats en hausse. Il s’agit d’un bénéfice total de 202 MDH pour les minières contre un déficit de -2 MDH au S1-19. Pour leur part, les sociétés NTI affichent une progression de +7,4% de leurs profits nets à 136 MDH sur la même période.

Croissance bénéficiaire récurrente des sociétés cotées vs poids dans la capitalisation boursière. Source : Attijari Global Research

Un élan de solidarité salutaire de la part des sociétés cotées

En date du 19 mars 2020, un fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus a été créé et ce, afin de faire face à l’impact de cette crise inédite sur l’économie marocaine. Celui-ci a été ouvert à toute contribution aussi bien de personnes physiques que de personnes morales. Les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ont participé activement à cet élan de solidarité tout en s’efforçant à assurer la continuité de leur activité.

À l’analyse de la contribution des secteurs cotés au fonds Covid-19, Attijari Global Research relève les constats suivants :

 En absolu, le secteur bancaire est le plus grand contributeur de la cote à travers des dons cumulés de 3,3 MMDH, représentant 27% de ses bénéfices 2019. Celui-ci est suivi de Maroc Télécom avec une contribution de 1,5 MMDH, équivalente à 25% de ses bénéfices récurrents 2019. Aussi, le secteur ciment affiche une contribution de 600 MDH, soit 22% de ses bénéfices 2019 ;

 En relatif, l’effort le plus important a été consenti par le secteur portuaire à travers une contribution de 300 MDH, équivalente à 45% de sa capacité bénéficiaire 2019.

Dons covid par secteur (MDH) vs poids dans les bénéfices récurrents 2019. Source : Attijari Global Research

Afin d’évaluer le degré d’implication des sociétés cotées dans la gestion de la pandémie du Covid-19, les analystes ont rapporté le montant global de leur contribution en numéraire aux ressources totales du fonds susmentionné, soit 33 MMDH. Il en ressort un poids significatif de 20%, comme illustré à travers le graphique ci-dessous.

Par ailleurs, la Loi de Finances Rectificative 2020 considère ces dons comme des charges déductibles du résultat fiscal imposable. Selon Attijari Global Research, l’économie d’impôt réalisée par les sociétés cotées suite à la comptabilisation des dits dons s’élève à près de 2,2 MMDH, soit près de 20% de la capacité bénéficiaire récurrente au S1-20 du marché Actions. Ce résultat tient compte d’un taux d’imposition moyen pondéré estimé à près de 33,0%.

