Atlantic Dialogues, au coeur des grands enjeux internationaux

Et de sept pour Atlantic Dialogues. Cette conférence internationale annuelle rassemblant une palette d’acteurs et décideurs de haut niveau, démarre ses travaux avec à l’affiche de l’actualité, une nouvelle appellation de l’instance organisatrice qui du ‘‘OCP Policy Center’’, qui devient ‘‘Policy Center For The New South’’.

Cette nouvelle dénomination « Policy Center for The New South » vient concrétiser son positionnement qui est de définir, à partir du Sud, de nouvelles grilles de lecture d’un Sud nouveau, décomplexé, autonome et s’inscrivant dans des rapports équilibrés avec ses différents partenaires. Elle s’inscrit également dans l’ambition d’approfondir encore l’ouverture du think tank sur l’environnement scientifique et entrepreneurial national et international. Cette édition 2018 arrive avec une nouvelle cohorte de 46 jeunes professionnels de 16 pays différents. A souligner que le programme Atlantic Dialogues Emerging Leaders (ADEL) rassemble chaque année entre 40 et 50 professionnels pour les intégrer dans un réseau déjà fort de 250 experts, chercheurs, entrepreneurs, fonctionnaires et membres de la société civile. A souligner aussi que plus de 3 000 jeunes âgés de 23 à 35 ans ont soumis leur candidature cette année, contre 1000 l’an dernier.

Ces Emerging Leaders sont sélectionnés sur dossier en fonction de leurs capacités d’initiative, de leur potentiel de leadership, de leur vision et leur volonté de renforcer leurs liens transatlantiques. En détail, les Emerging Leaders de 2018 comprennent 22 femmes et 24 hommes, avec 17 Africains (dont 6 North-Africains), 11 Européens, 9 Sud-Américains, ainsi que 9 Nord-Américains. Ils viennent du secteur privé (12), des think tanks et universités (11), de la société civile (10), du secteur public (8) et des organisations internationales (4). C’est dans ce contexte que se tient la septième édition de l’Atlantic Dialogues dont les travaux ont débuté et comme prévu, ce jeudi 13 décembre à Marrakech sous le thème, ‘‘Dynamiques atlantiques : surmonter les points de rupture’’. Ce think tank de haut niveau aborde cette année, les grands enjeux géopolitiques et économiques du bassin Atlantique, en présence de 350 participants issus de 90 nationalités différentes.

‘‘Le thème choisi pour cette nouvelle édition d’Atlantic Dialogues reflète des tendances aussi importantes que la montée du populisme à travers le monde, la dernière élection présidentielle au Brésil, ou encore la politique étrangère des États-Unis, dans la mesure où celle-ci remet en question l’avenir de l’OTAN et de l’OMC’’, dit-on auprès de l’organisation, pour qui Atlantic Dialogues 2018, tente d’apporter des réponses à de grandes questions transversales qui restent par ailleurs posées, telles que la démographie contrastée du Nord et du Sud, la dimension humaine de la crise migratoire, la mobilisation des ressources face au changement climatique, ou encore la perspective d’une nouvelle crise financière internationale.

Ainsi, au menu de cette édition : une panoplie de thématiques en rapport avec l’évolution des rapports de force dans le monde, telles que par exemple ‘‘Le populisme et politiques post-vérité, le ressentiment contre la globalisation’’, ‘‘ Tendances démographiques contrastées entre le Nord et le Sud : comment l’Afrique peut-elle réaliser son dividende démographique ?’’, ‘‘Commerce Atlantique, l’OMC face à la montée du protectionnisme’’, 10 ans après la crise financière internationale, la prochaine crise s’annonce-t-elle ?’’, ‘‘ L’ère digitale et le contrat social moderne’’, ‘‘Financement du climat dans le sud’’, et ‘‘Dynamiques psychosociales et leadership réparateur’’….

Hassan Zaatit